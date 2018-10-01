Додик объявил о своей победе на выборах в президиум БиГ

Действующий президент Республики Сербской Милорад Додик объявил о своей победе на выборах членов трехместного президиума Боснии и Герцеговины.

Он обратился к избирателям из штаба своей партии «Союз независимых социал-демократов». Додик сообщил, что обработано 85% бюллетеней. Додик, по его собственным словам, набирает 56% голосов, Младен Иванич – 44%. Действующий президент Республики Сербской назвал такой разрыв «недостижимым», передает ТАСС.

Он поблагодарил проголосовавших за него.

«Моим девизом на новой должности станет «Республика Сербская - прежде всего», – заявил Додик.

Додик также сообщил, что на выборах президента РС с 56% голосов побеждает действующий премьер-министр, представитель «Союза независимых социал-демократов» Желька Цвиянович (обработано 40% бюллетеней). Додик сомневается, что победе Цвиянович что-то сможет помешать.

Председатель ЦИК БиГ Бранко Петрич подтвердил, что на выборах лидируют Шефик Джаферович (Партия демократических действий) от бошняков, Желько Комшич (Демократический фронт) от хорватов и Милорад Додик от сербов. Они набирают 37,98%, 49,47% и 55,15% голосов соответственно. Обработано 43,42% бюллетеней.

Явка составила 51,25%, в Республике Сербской - 57,3%.

Граждане Боснии и Герцеговины выбирали в воскресенье трех членов президиума (коллективного главы государства), депутатов парламента страны и заксобраний двух составляющих ее частей, а также местных представительных органов власти, передает РИА «Новости».