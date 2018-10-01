Футбольные фанаты растянули баннер с Путиным на матче ЦСКА с «Локомотивом»

Во время центрального матча 10-го тура Российской футбольной премьер-лиги между командами ЦСКА и «Локомотив» болельщики растянули баннер с изображением президента Владимира Путина, который в воскресенье, 7 октября, отмечает день рождения.

Матч проходит на стадионе Арена ЦСКА. На баннере – известная фотография российского лидера с матча открытия чемпионата мира по футболу в России. В тот день встречались сборные России и Саудовской Аравии. Российская команда разгромила соперника со счетом 5:0.

В воскресенье Владимир Путин отмечает день рождения. В Кремле сказали, кто из мировых лидеров поздравил российского президента.

Общественное движение Putin Team развернуло баннер с поздравлением своего «капитана» на фоне здания Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ).

Кроме того, главу государства поздравляли российские звезды – певцы, актеры, спортсмены.