На Украине заявили о нарушении Порошенко конституции

Продвижение президентом Украины Петром Порошенко идеи автокефалии является вмешательством в дела церкви, что противоречит конституции страны, считает лидер движения «Украинский выбор – право народа» Виктор Медведчук.

«Киевский патриархат и автокефальная православная церковь, на сегодняшний день по канонам вселенского православия, – это не церкви, а религиозные организации. И эти религиозные организации вместе со светской властью в лице президента Украины, парламента вмешались в дела церкви, что прямо противоречит конституции Украины, в плане получения автокефалии», – цитирует РИА «Новости» выступление Медведчука в эфире телеканала «ТВ Центр».

По его мнению, единственная каноническая церковь на Украине – это УПЦ МП, которая выступает против автокефалии.

Медведчук заметил, что УПЦ МП является самостоятельной и независимой: в 1990 году экзархат РПЦ был отменен по отношению к Украине и УПЦ.

«С этого времени церковь пользуется полной независимостью, имеет свой Архиерейский Собор, Синод, церковный суд, избирает своего настоятеля – сегодня это Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий, которого нигде и ни с кем не утверждают», – сказал он.

Напомним, заседание синода Константинопольского патриархата, на котором может быть рассмотрен вопрос об автокефалии, назначено на следующую неделю.

В среду секретарь по межхристианским отношениям отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата иеромонах Стефан сообщал, что представители христианских конфессий по всему миру «выражают серьезную озабоченность» ситуацией с церковью на Украине.

Во вторник пресс-служба администрации Порошенко сообщала, что рекламу автокефалии на телевидении украинский лидер оплатил из собственного кармана.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала, чем грозит выдача автокефалии Украинской церкви для РПЦ, а также о том, кто из иерархов на Украине готов предать Москву.