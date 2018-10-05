Назначено заседание синода Константинопольского патриархата

Заседание синода Константинопольского патриархата запланировано на следующую неделю, повестка не раскрывается, сообщили в пресс-службе патриархата.

«Заседание Священного синода пройдет с 9 по 11 октября», – цитирует ТАСС пресс-службу патриархата.

В пресс-службе отметили, что повестка заседаний «никогда не раскрывается для средств массовой информации».

Однако ранее представители Константинопольского патриарха намекали, что на этом заседании может быть объявлено по предоставлении томоса Украине.

Между тем со 2 по 5 октября проходит заседание синода Элладской православной церкви (ЭПЦ). Как сообщил митрополит Додони ЭПЦ Хризостом, вопрос о предоставлении автокефалии украинской церкви здесь не обсуждается.

«Это (будет) проблема патриарха Константинопольского, когда такое решение (о даровании автокефалии) будет объявлено», – сказал он.

Он заметил при этом, что лучше бы такой проблемы не было.

По словам Хризостома, предстоятель ЭПЦ не будет встречаться с патриархом Варфоломеем, несмотря на назначенную ранее встречу.

Он предположил, что Варфоломей, который в пятницу уезжает из Афин, не знал о заседании синода.

Ранее греческие СМИ сообщали, что встреча предстоятеля ЭПЦ с патриархом Варфоломеем была внезапно отменена. Публично причины не оглашались.

По данным СМИ, отношения между ЭПЦ и Константинопольским патриархатом обострились из-за намерения последнего якобы взять под свою юрисдикцию северные территории Греции, открыть церковь в центре Афин и прочее.

В понедельник митрополит Калавритский Амвросий ЭПЦ критиковал Константинопольского патриарха Варфоломея за действия, которые вызвали раскол в православии.

В конце сентября стало известно о планах Константинополя создать на Украине новую православную церковь.

Ситуация вокруг Украинской православной церкви обострилась после заявлений Константинопольского патриархата о начале подготовки «украинской автокефалии» – административной независимости от других церквей.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, чем грозит выдача автокефалии Украинской церкви для РПЦ.