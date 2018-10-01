Греческий митрополит обвинил патриарха Варфоломея в создании раскола

Митрополит Калавритский Амвросий Элладской православной церкви раскритиковал Константинопольского патриарха Варфоломея за действия, которые вызвали раскол в православии, сообщает Romfea.

«Святейший патриарх Константинопольский Варфоломей в последние несколько лет, по-видимому, поставил перед собой цель добиться раскола православия!» – сказал Амфросий, передает ТАСС.

Греческий митрополит считает, что раскол начался с «сердечных отношений между Ватиканом и Константинополем». Затем Константинополь проводил Святой Всеправославный собор в местечке Колимвари на греческом острове Крит, от участия в котором за несколько недель до открытия отказались четыре из 14 общепризнанных автокефальных церквей – Русская, Антиохийская, Грузинская и Болгарская.

«Последним ошибочным шагом патриарха стал тот, что связан с церковью Украины! Как будто нам мало этих и других проблем, так наш патриарх еще и находится на грани церковного столкновения Вселенского патриархата с великой Русской церковью!» – возмутился Амвросий.

По его словам, каноническая церковь Украины «сохраняет свою духовную связь и автономию» в составе Московского патриархата, тогда как Константинопольский патриархат «намерен признать раскольническую церковь Украины».

«Таким образом у наших дверей появляется новый церковный раскол! Если к этому добавить еще и внутреннюю борьбу, которая возникла после псевдо-собора в Колимвари, то тогда церковное положение дел в наше время становится чрезвычайно трагичным», – заметил митрополит.

Ситуация вокруг Украинской православной церкви обострилась после заявлений Константинопольского патриархата о начале подготовки «украинской автокефалии» – административной независимости от других церквей. Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, чем грозит выдача автокефалии Украинской церкви для РПЦ.