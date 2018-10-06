СБУ уличили в попытках вербовки родственников российских силовиков

Находящихся на Украине родственников российских военнослужащих и правоохранителей пытаются вербовать украинские спецслужбы для сбора секретной информации, сообщил источник в российских силовых структурах.

Украинские спецслужбы оказывают давление «с целью получить служебную и личную информацию» о российских силовиках, передает РИА «Новости».

Отмечается, что это началось после воссоединения Крыма с Россией и особенно усилилось в последние два года.

Ранее стало известно о вербовке Украиной крымских выпускников. До этого Служба безопасности Украины пыталась завербовать журналиста РИА «Новости» Ирину Высокович на суде по делу главного редактора РИА «Новости Украина» Кирилла Вышинского.

Кроме того, в сентябре задержанный ФСБ боевик рассказал о вербовке СБУ исламистов для терактов.