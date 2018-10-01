СБУ нашла украинскую компанию, помогавшую строить Крымский мост

Служба безопасности Украины (СБУ) выявила украинскую компанию, поставлявшую щебень для строительства Крымского моста.

Руководители одного из украинских предприятий в отсутствие необходимой документации добывали щебень в карьерах, принадлежащих гражданину России, а затем поставляли его через посредников «дочке» ОАО «Мостожелезобетонконструкция», сообщили в СБУ.

В СБУ уточнили, что это ОАО выполняло работы по строительству Крымского моста.

Всего предприятие совершило 25 поставок щебня общей массой 28 тыс. тонн.

В сотрудничестве украинской компании с российскими предприятиями в Крыму СБУ углядела «признаки поддержки оккупационной администрации» на полуострове.

Сотрудники службы провели обыски в административных помещениях карьеров и у директора предприятия, изъяли договоры, контракты и грузовые таможенные декларации.

«Продолжаются следственные действия для установления всех задействованных лиц в противоправном механизме и привлечения их к уголовной ответственности», – говорится в сообщении СБУ.

В августе Служба безопасности Украины сообщала о предпринимателе из Одесской области, который поставлял в Россию военное оборудование.

В июне выходца с Украины приговорили в США за экспорт военных технологий в Россию.