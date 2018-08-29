Одесский бизнесмен попался на поставках ракетного оборудования в Россию

Служба безопасности Украины сообщила о предпринимателе из Одесской области, который поставлял в Россию военное оборудование.

«Оперативники спецслужбы установили, что частный предприниматель наладил выпуск оборудования, которое используется ракетными войсками и военно-космическими силами ВС России. Поставки в Россию осуществлялось под видом гражданской продукции, без соответствующих разрешений государственной службы экспортного контроля Украины», – сообщается на сайте СБУ.

Оборудование поступало на адрес российских фирм, после чего передавалось предприятиям военно-промышленного комплекса России, отметили в ведомстве.

«Сотрудники СБУ задержали груз с военной продукцией, запланированный к экспорту в Россию. Во время обысков на предприятии правоохранители обнаружили документацию, подтверждающую противоправные сделки со страной-агрессором», – говорится в сообщении СБУ.

Украинские силовики возбудили уголовное дело по ст. 111 (государственная измена) и ст. 333 (незаконный вывоз за пределы Украины военной и специальной техники) УК Украины.

В июне выходца с Украины приговорили в США за экспорт военных технологий в Россию.