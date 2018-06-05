Выходец с Украины приговорен в США за экспорт военных технологий в Россию

В США осужден выходец с Украины Владимир Невидомый, он признан виновным в сговоре с целью незаконного экспорта технологий военного образца в Россию, сообщил американский минюст.

Невидомый – 32-летний гражданин США из города Холландейл-Бич во Флориде. Его приговорили к 26 месяцам тюрьмы. После освобождения Невидомый будет еще три года оставаться под надзором, передает ТАСС.

Суд решил, что в 2013 году Невидомый отправлял в Россию приборы ночного и теплового видения военного образца, а также капсюли для воспламенения заряда. Он скрывал их настоящее предназначение, маскируя под товары домашнего обихода, хотя подобная продукция должна быть лицензирована при экспорте.

Таможня США перехватила посылку, после чего Невидомого задержали. Он признал вину и согласился сотрудничать со следствием.