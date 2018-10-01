Экс-глава «Алмаз-Антей» обвинил США в воровстве технологий С-300

Бывший гендиректор Головного системного конструкторского бюро (ГСКБ) концерна ПВО «Алмаз-Антей» Игорь Ашурбейли заявил, что основным мировым конкурентом зенитных ракетных комплексов С-300 является американский Patriot последней модификации, поскольку США украли часть технологий российской разработки.

«Потому что, пока мы делали С-400, американцы подсуетились, кое-что подворовали и довели до определенной кондиции», – рассказал Ашурбейли военному обозревателю «Комсомольской правды» Виктору Баранецу, передает «Звезда».

В то же время он подчеркнул, что у зенитных ракетных систем С-400 и С-500 конкурентов нет.

Ранее были названы преимущества С-400 перед конкурентами, а также сообщалось, за что американские СМИ так хвалят российский зенитный комплекс С-500.