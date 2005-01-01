Названы преимущества С-400 перед конкурентами

Российские ЗРК С-400 «Триумф» меняют правила ведения противовоздушной обороны, пишет Eastday.com.

По сравнению с С-300, «Триумф» может производить пуски «большего количества ракет-перехватчиков различных типов, ракет дальнего действия серии 40N6E (400 километров), 48N6 (250 километров), 9М96Е2 (120 километров) и ближнего действия 9М96М (40 километров)», передает РИА «Новости».

Журналисты обратили внимание на то, что конкурент С-400, американская система Patriot, поддерживает только ракеты-перехватчики с дальностью действия в 96 километров.

В статье также отмечается, что российский зенитный комплекс способен противодействовать американским стелс-истребителям F-22 и F-35.

Авторы считают, что Россия и Китай сейчас усиленно работают со стелс-технологией, в то время как системы ПВО США и их союзников «постепенно устаревают».

«Прорыв России в данных технологиях значителен. В настоящее время у системы С-400 действительно нет конкурентов», – говорится в статье.

В январе 2018 года Россия приступила к поставкам Пекину зенитной ракетной системы С-400 «Триумф» в рамках контракта 2014 года, первый полковой комплект был отправлен заказчику.

Ранее США перешли к прямым угрозам в адрес Турции в связи с покупкой российских комплексов С-400. Вашингтон угрожает Анкаре экономическими санкциями в случае окончательного одобрения этой сделки. Москва рассматривает такую позицию Вашингтона по поставкам российских С-400 Турции как шантаж.