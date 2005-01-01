Названы преимущества С-400 перед конкурентами

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14 мая, понедельник  |  Последнее обновление — 20:50  |  vz.ru
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Российский бюджет ждут колоссальные сверхдоходы

Впервые за семь лет российский бюджет будет профицитнымФото: Valery Lukyanov/Russian Look/Global Look Press
В ближайшие полтора года на рынке нефти произойдут кардинальные изменения. Если верить американским аналитикам, заоблачная цена в 100 долларов за баррель вернется. Для России это действительно очень хороший прогноз – страна получит колоссальные деньги, не приходившие в бюджет вот уже много лет. Подробности...
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Литва не рассталась с мечтой отнять у России Калининград

В Литве заявляют, что Кенигсберг был передан во владение СССР только на пятьдесят летФото: Игорь Зарембо/РИА Новости
В Калининградской области разразился международный скандал: литовский консул сел за руль в пьяном виде, и теперь Москва требует его замены. Но подлинная суть скандала не в этом: дипломат проводил идеологическую работу по отторжению области от РФ. В Вильнюсе это считают «восстановлением исторической справедливости» и «расплатой за Крым и Донбасс». Подробности...
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Российские «Медведи» напугали американцев

Американские истребители 40 минут сопровождали грозных российских «Медведей» Фото: РИА Новости
Американские истребители F-22 перехватили российские стратегические бомбардировщики Ту-95МС, которые в США называют «Медведями». Инцидент произошел в нейтральной зоне недалеко от Аляски. В США усмотрели в действиях России запугивание и «напрасное сжигание топлива». Ранее подобные инциденты происходили неоднократно. Почему эта практика не прекращается и с чем связана столь эмоциональная реакция американцев? Подробности...
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Под ударами России ИГИЛ меняет тактику

По мнению ИГИЛ, «арабы заслужили более жесткого обращения»Фото: Reuters
Руководство ИГИЛ давно не напоминало о себе, но в минувшие выходные взяло ответственность сразу за два теракта – в Париже и в индонезийском городе Сурабая. Это стало для исламистов локальным «успехом» на фоне поражений по всем фронтам. Теперь теракты в Европе для них вообще не приоритет – группировка принципиально меняет стратегию и тактику. Подробности...
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К трагедии в Кемерово могла привести целая серия нарушений

Если бы не ряд нарушений, трагедия в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово могла бы быть менее масштабнойФото: Максим Киселев/РИА «Новости»
Чудовищный пожар в Кемерово немедленно вызвал массу и официальных версий, и слухов о его причинах. Уже сейчас, исходя из свидетельств очевидцев, можно выделить ряд нарушений, превративших возгорание в одну из самых страшных трагедий такого рода в современной России. Их насчитывается как минимум шесть. Подробности...
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У повышения пенсионного возраста есть эффективная альтернатива

Антон Любич, экономист
При увеличении количества пенсионеров непропорционально увеличению государственных доходов у этой системы есть только два возможных способа избежать собственного банкротства. Стоит ли России идти по такому пути? Подробности...

Только русский будет праздновать День Победы

Александр Чаленко, обозреватель портала «Украина.ру»
Мы спокойно можем констатировать то, что за 27 лет украинской незалежности никакого изменения в составе населения Украины не произошло: как было большинство граждан русскими, так они русскими и остались. Подробности...
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Европейский ответ Трампу откроет для России окна возможностей

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Выход Соединенных Штатов из СВПД – еще одно подтверждение того, что нынешняя администрация Белого дома не ценит многосторонние соглашения. Вчера – транстихоокеанское партнерство, сегодня – иранская сделка, а что завтра? Подробности...
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          Названы преимущества С-400 перед конкурентами

             14 мая 2018, 19:52
          Фото: Михаил Мокрушин/РИА Новости
          Текст: Алексей Ласнов

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          Российские ЗРК С-400 «Триумф» меняют правила ведения противовоздушной обороны, пишет Eastday.com.

          По сравнению с С-300, «Триумф» может производить пуски «большего количества ракет-перехватчиков различных типов, ракет дальнего действия серии 40N6E (400 километров), 48N6 (250 километров), 9М96Е2 (120 километров) и ближнего действия 9М96М (40 километров)», передает РИА «Новости».

          Журналисты обратили внимание на то, что конкурент С-400, американская система Patriot, поддерживает только ракеты-перехватчики с дальностью действия в 96 километров.

          В статье также отмечается, что российский зенитный комплекс способен противодействовать американским стелс-истребителям F-22 и F-35.

          Авторы считают, что Россия и Китай сейчас усиленно работают со стелс-технологией, в то время как системы ПВО США и их союзников «постепенно устаревают».

          «Прорыв России в данных технологиях значителен. В настоящее время у системы С-400 действительно нет конкурентов», – говорится в статье.

          В январе 2018 года Россия приступила к поставкам Пекину зенитной ракетной системы С-400 «Триумф» в рамках контракта 2014 года, первый полковой комплект был отправлен заказчику.

          Ранее США перешли к прямым угрозам в адрес Турции в связи с покупкой российских комплексов С-400. Вашингтон угрожает Анкаре экономическими санкциями в случае окончательного одобрения этой сделки. Москва рассматривает такую позицию Вашингтона по поставкам российских С-400 Турции как шантаж.


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