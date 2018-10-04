Украина потребовала исключить Россию из СБ ООН за «кибератаку на ОЗХО»

Россию нужно исключить из Совета безопасности ООН из-за попыток «сотрудников российского ГРУ» осуществить кибератаки на Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО) и следственную группу по расследованию крушения самолета МН17 в Донбассе.

«Такая откровенная преступность намерений России – взламывать компьютерные системы ОЗХО, Совместной рабочей группы – для того чтобы исключить расследования преступлений, совершенных Россией – это откровенная дикость и нецивилизованность. Обнародованная сегодня информация должна окончательно открыть глаза всем на то, что России не место в Совбезе ООН», – приводятся в Facebook постпредства Украины в ООН слова замглавы украинского МИДа.

Она заявила, что Россия пытается «манипулировать обманчивыми версиями и откровенными фейками». Зеркаль назвала Россию «банальным вором», который «прибегает к взломы систем, кибератакам и попыткам фальсифицировать доказательства».

Ситуацию она охарактеризовала словами «на воре и шапка горит».

В четверг Нидерланды выслали четверых россиян якобы за попытку совершить кибератаку на ОЗХО и следственную группу по расследованию крушения Boeing.

Позже минюст США обвинил семерых российских «офицеров ГРУ» в кибератаках на целый ряд международных и американских организаций: от ОЗХО до ФИФА. Сообщалось, что все они находятся в России.