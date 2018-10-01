Израильское ТВ: ЦАХАЛ 2,5 недели не атакует в Сирии

Военный обозреватель израильского канала КАН Рой Шарон сообщил, что с момента инцидента с российским самолетом Ил-20 Израиль две с половиной недели не атакует в Сирии.

Шарон добавил, что «мы слышали от (премьер-министра Израиля Биньямина) Нетаньяху и от других представителей правительства о том, что военным отдан приказ продолжить действия против укрепления иранского влияния в Сирии», однако теперь «всем ясно, что правила игры изменились», передает портал MIGnews.

Он отметил, что «кризис в отношениях с Россией – гораздо глубже», чем казалось ранее, и теперь Израиль будет вынужден использовать в САР «средства, которые раньше там не использовались».

Военный обозреватель указал также, что С-300, поставленные Россией Дамаску, – это не только ракеты, но также и очень продвинутые системы ведения электронной войны.

Напомним, в среду появилось видео передачи комплексов С-300 сирийской стороне. До этого министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о поставках комплекса С-300 в САР.

В ответ Израиль заявил о планах военных операций в Сирии.

В четверг в МИД России заявили, что С-300 обеспечат новый уровень противоздушной обороны САР. Там также выразили надежду, что Израиль проявит здравомыслие.

Отметим, что решение о поставке комплексов С-300 было принято в ответ на действия Израиля в инциденте с российским Ил-20.