В МИД рассказали о значении поставок С-300 Сирии

Поставленные Россией в Сирию системы С-300 послужат обеспечению качественно нового уровня противовоздушной обороны; за этой поставкой последуют и другие шаги, ранее озвученные Министерством обороны, заявил замглавы МИД Сергей Вершинин.

Вершинин заявил, что С-300 обеспечат с Сирии «качественно новый уровень противовоздушной обороны». Далее «будут предприняты шаги, о которых публично заявил министр обороны Сергей Кужугетович Шойгу», передает РИА «Новости».

Он отметил, что все это «меняет ситуацию на земле».

Комментируя негативную реакцию Израиля на поставки С-300 в САР, дипломат выразил надежду «на здравомыслие израильских» относительно «действий в регионе».

Вершинин пояснил, что Россия исходит из того, «что борьба с терроризмом, конечно, нужна», однако «Сирия не должна быть ареной для сведения счетов, которые не связаны с борьбой с терроризмом».

В целом же отношения России и Израиля остаются хорошими, «многоплановыми», но Москва ожидает повторного рассмотрения предоставленной информации по инциденту с Ил-20 и соответствующих выводов.

Напомним, в среду Минобороны России обнародовало видеозапись передачи комплексов С-300 сирийской стороне. Накануне Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о поставках комплекса С-300 в САР.

После этого Израиль заявил о планах военных операций в Сирии.

Отметим, что решение о поставке в САР комплексов С-300 было принято в ответ на действия Израиля в инциденте с российским Ил-20.