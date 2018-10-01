Украина потребовала от России 30 тыс. вагонов

Украина требует у России «вернуть» 30 тыс. железнодорожных вагонов, якобы оставшихся на так называемой оккупированной территории, сообщила первый зампредседателя Верховной рады Ирина Геращенко.

Выступая в парламенте, Геращенко заявила, что «российская агрессия» якобы привела к «краже» 30 тыс. вагонов, оставшихся на «оккупированной территории», передает УНИАН.

По ее словам, 85 из них – это новые, купленные в 2014 году вагоны на кредит от Европейского банка реконструкции и развития, который Украина должна выплачивать.

Геращенко заявила, что Украина требует отдать эти вагоны. Также она сообщила о намерении обратиться в правоохранительные органы Украины с требованием возбудить «дела за эти кражи».

В понедельник Центр транспортных стратегий (ЦТС) сообщал, что средний возраст как грузовых, так и пассажирских электровозов на Украине достиг 40 лет.

В августе министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявлял о якобы понесенных страной «десятках миллиардов гривен прямых убытков» из-за неиспользования имущества в Крыму и Донбассе.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о планах США по захвату железных дорог Украины.