По данным Украинских железных дорог, средний возраст как грузовых, так и пассажирских электровозов на Украине достиг сорока лет, сообщает Центр транспортных стратегий (ЦТС).

В «Укрзализныце» сообщили, что на Украине есть лишь один грузовой электровоз, произведенный меньше восьми лет назад, а грузовых тепловозов «моложе» восьми лет нет совсем, передает РИА «Новости».

При этом грузовых электровозов «старше» тридцати лет на Украине 857. К этой «возрастной категории» относятся также 297 грузовых тепловозов и 331 пассажирский электровоз.

Средний возраст как грузовых, так и пассажирских электровозов на Украине достиг сорока лет, а средний возраст грузовых тепловозов составляет тридцать один год.

В следующем году «Укрзализныця» собирается списать около ста локомотивов.

Тем временем менеджмент Украинской железной дороги занят тем, что собирается изменить дизайн железнодорожных билетов, на которых изображен российский поезд, а надписи дублируются на русском языке.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о планах США по захвату железных дорог Украины.