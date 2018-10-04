Бокс оказался под угрозой исключения из Олимпийских игр 2020 года

Международный олимпийский комитет пригрозил исключить бокс из программы Олимпийских игр 2020 года.

МОК выступил против выдвижения на пост президента Международной ассоциации любительского бокса (AIBA) нынешнего и.о. главы AIBA Гафура Рахимова, которого подозревают в связях с криминальным миром, передает ТАСС.

МОК подчеркнул, что «существование бокса в олимпийской программе и даже признание AIBA находятся под угрозой», если «поставленные вопросы не будет должным образом решены на предстоящем конгрессе AIBA».

Международный олимпийский комитет допускает, что наказание может коснуться только AIBA, сам же бокс в программе ОИ при этом оставят.