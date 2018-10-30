В Москве заочно арестовали украинца за попытку срыва выборов в Госдуму в Киеве

Во вторник Басманный суд Москвы согласовал заочный арест лидера «Национал-патриотического движения Украины» Михаила Ковальчука, который пытался сорвать голосование граждан России в Киеве во время выборов в Госудуму в 2016 году.

«Срок ареста установлен в виде двух месяцев с момента экстрадиции либо задержания на территории РФ», – приводит «Интерфакс» слова пресс-секретаря суда.

Обвиняемого объявили в розыск. В качестве наказания он может получить до пяти лет лишения свободы.

Напомним, 18 сентября 2016 года вход в здание российского посольства в Киеве был перекрыт украинскими националистами, чтобы не позволить российским гражданам пройти на территорию посольства и проголосовать на выборах.

Расследование украинской полиции не помогло найти подозреваемых. Личность запугивавшего россиян была установлена правоохранительными органами России. Чтобы не пропустить российских избирателей, Ковальчук привел с собой собаку бойцовской породы без намордника.