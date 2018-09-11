СК установил личность запугивавшего россиян на выборах в Киеве

Следственный комитет (СК) установил личность украинца, подозреваемого в участии в акциях, препятствующих проведению выборов депутатов в Госдуму в сентябре 2016 года, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

18 сентября 2016 года в Киеве группа лиц решила помешать «свободному осуществлению российскими гражданами своих избирательных прав» на выборах депутатов в Госдуму, а также надругалась над российским флагом, следует из сообщения на сайте СК.

Украинские правоохранители долгое время проводили собственное расследование, однако подозреваемые якобы до сих пор не установлены.

Российская сторона в ходе предварительного следствия установила причастность к противоправным действиям гражданина Украины Михаила Ковальчука. По данным следствия, он применял насилие «с целью воспрепятствования свободному осуществлению российскими гражданами своих избирательных прав на избирательном участке», открытом при посольстве России в Киеве, а также привел на акцию «собаку бойцовской породы без намордника» и использовал ее для запугивания.

Ковальчуку предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного пп. «а», «в» ч. 2 ст. 141 УК РФ («Воспрепятствование свободному осуществлению гражданином своих избирательных прав, соединенное с применением насилия, группой лиц по предварительному сговору»).

Украинец объявлен в розыск. Следствие намерено в ближайшее время обратиться в суд с ходатайством о его заочном аресте.

Отмечается, что установление иных лиц, причастных к данному преступлению, продолжается.

Напомним, в ходе выборов депутатов в Госдуму в 2016 году украинские власти предприняли попытки воспрепятствовать проведению соответствующих мероприятий на территории российских дипломатических миссий, заявив, что будут согласны на проведение избирательного процесса лишь при условии отказа России от проведения выборов в Крыму.