В Одесской области произошла вспышка сибирской язвы

Роспотребнадзор предупредил о вспышке сибирской язвы в Одесской области Украины.

В ведомстве уточнили, что вирус сибирской язвы выявлен у коровы в личном хозяйстве одной из деревень Саратского района Одесской области Украины, передает ТАСС.

По данным Роспотребнадзора, среди жителей деревни заболевших сибирской язвой пока нет, однако на вывоз мясных и молочных продуктов из деревни введен запрет.

В ведомстве отметили, что это уже вторая вспышка в Саратском районе Одесской области с начала осени. В сентябре вспышка произошла в другом личном хозяйстве, тогда от коровы заразились пять человек.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о бушующих на территории Украины страшных болезнях.