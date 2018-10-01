В США раскритиковали первую боевую операцию F-35

Использование дорогостоящего истребителя F-35B в операции в Афганистане стало «большой потерей времени», считает американское издание The National Interest.

Для проведения операции F-35 преодолел «тысячу миль в одну сторону» и применил дорогостоящее вооружение – авиабомбы GBU-12 и GBU-32 JDAM стоимостью более 19 тыс. и 22 тыс. долларов соответственно, передает РИА «Новости» со ссылкой на NI.

Издание считает, что использование дорогого вооружения и самолета стоимостью 115 млн долларов для уничтожения «кучи АК-47 и РПГ» является не самым лучшим примером использования денег налогоплательщиков.

NI напоминает, что в Афганистане уже находится авиация, способная выполнять такие задачи.

Кроме того, в день авиаудара заместитель обороны США Патрик Шанахан говорил, что нужно «найти способы сэкономить время и деньги».

На прошлой неделе американские истребители пятого поколения F-35B в ходе операции против «Талибана» в Афганистане нанесли первый в своей истории боевой удар.

Ранее неоднократно сообщалось о недостатках истребителя.

В июле министр обороны Италии Элизабетта Трента объявляла об отказе от дальнейшего приобретения истребителей F-35 в целях соблюдения национальных интересов.