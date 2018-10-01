Воюющий за Киев актер Пашинин рассказал о готовности покончить с собой из-за СБУ

Российский актер Анатолий Пашинин, вступивший в ряды украинских националистов в Донбассе, заявил о слежке за ним со стороны Службы безопасности Украины и пригрозил украинским спецслужбам свести счеты с жизнью.

«Эти мерзавцы не остановятся ни перед чем. Мой телефон прослушивается», – приводит его слова РИА «Новости».

Пашинин сказал, что намеренно говорил в трубку «чудовищные вещи», чтобы украинские спецслужбы захотели использовать его слова против него, и в таком случае у актера появились бы доказательства слежки.

«Мне угрожал представитель СБУ, гомосексуального вида юноша с такой мерзкой походкой», – рассказал Пашинин, добавив, что представитель украинских спецслужб намекнул ему на самоубийство. Пашинин выразил готовность поступить таким образом, и пообещал унести с собой жизни сотрудников СБУ, которые за ним придут.

«Подходите, берите, но я не дам вам на себе заработать», – заключил он.

Анатолий Пашинин, снимавшийся в фильмах «Адмирал», «Мы из будущего» и многих сериалах, в 2017 году заявил о вступлении в добровольческий батальон, созданный на основе «Правого сектора*» (запрещен в России).

Ранее Пашинин сравнивал украинцев с папуасами, а также рассказывал о «чудовищном удовольствии» от войны в Донбассе.