Российская компания купила тепловозостроительный завод в ЮАР

«Трансмашхолдинг» (ТМХ) завершил сделку с DCD Group Pty Ltd по приобретению завода DCD Rolling Stock в городе Боксбург в ЮАР, на котором производятся тепловозы, сообщила российская компания.

«Для «Трансмашхолдинга» завод в Боксбурге станет первым в Африке. Он будет осуществлять сборку, техническое обслуживание и модернизацию подвижного состава различного назначения. Ожидается, что предприятие будет работать в интересах рынка не только ЮАР, но и других стран африканского континента», – приводит РИА «Новости» сообщение российской компании.

Управлять заводом будет компания TMH Africa, которая представляет интересы «Трансмашхолдинга» в Африке. Она принадлежит на 70% TMH International AG, на 30% – инвестфонду MJISA.

Тепловозостроительный завод имеет мощность производства 100-150 единиц в год, площадь производства – 45 тыс. квадратных метров

В июле сообщалось, что ЮАР отказалась от строительства российской АЭС из-за ослабевшей экономики.

«Трансмашхолдинг» занимается разработкой и производством подвижного состава для железных дорог и городских транспортных систем. Предприятия компании выпускают электровозы, тепловозы, грузовые и пассажирские вагоны, вагоны электропоездов и метро.