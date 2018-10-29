Российская компания купила тепловозостроительный завод в ЮАР

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29 октября, понедельник  |  Последнее обновление — 19:42  |  vz.ru
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Стоит ли Газпрому бояться новых конкурентов в Европе

Желающих подвинуть Газпром в Европе становится все большеФото: Александр Чиженок/ТАСС
Соперники Газпрома наступают, заручившись поддержкой Евросоюза. Меркель сдалась под натиском Трампа и готова строить СПГ-терминал для американцев, Брюссель рад спонсировать доставку топлива из Туркменистана, а азербайджанский газ уже стоит у ворот ЕС. Неужели дни Газпрома в ЕС сочтены?  Подробности...
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В Стамбуле взят новый курс на сирийское урегулирование

Стамбульский саммит должен ознаменовать начало пути к политическому урегулированию в СирииФото: Михаил Климентьев/ТАСС
В Стамбуле прошел саммит по сирийскому урегулированию с участием России, Турции, Франции и Германии. Подобный формат использовался впервые, так как на встрече отсутствовали представители Ирана и США. По итогам переговоров участники сошлись в том, что в сирийской трагедии пора поставить точку. Но эксперты предупреждают: новый формат еще не доказал эффективность. В США уже увидели в нем желание России выдавить американцев из Сирии. Подробности...
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«Самарканд» превратит армии НАТО в войско дикарей

«Самарканд» – комплекс РЭБ высшего звена, способный подавлять радиоэлектронные средства объединенных командований противника, полагают экспертыФото: mil.ru
Россия разместила новейшие засекреченные комплексы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Самарканд» на целом ряде направлений, в том числе в Калининградской области и в Белоруссии. Американцы уже давно выражают опасения возможностями России в сфере радиоэлектронной борьбы. Какова цель развертывания новых систем и как они пригодятся в случае прямого военного противостояния России и НАТО? Подробности...
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Подействует ли на Пакистан американский ультиматум

Талибы, задержанные на пакистано-афганской границе, наверняка не последниеФото: Omar Sobhani/Reuters
Соединенные Штаты выдвинули настоящий ультиматум своему важнейшему союзнику в Южной Азии – Пакистану. Страна лишена сотен миллионов долларов финансовой помощи, а политики описывают происходящее как «крупнейший кризис доверия». Что происходит? Почему недавний партнер внезапно оказался едва ли не предателем Вашингтона? Подробности...
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Из трагедии в Керчи можно сделать первые выводы

Все экстренные службы сейчас оказывают помощь пострадавшимФото: Мария Крицкая/РИА Новости
Трагедия в Керчи, где погибли как минимум 18 человек, всколыхнула всю страну и породила сразу несколько версий о причинах произошедшего. И все же главной, похоже, становятся действия маньяка-одиночки: появились сведения, кто именно совершил это преступление и каким образом. Первые выводы из этой истории уже можно сделать. Подробности...
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Иногда к феминисткам нужно прислушаться

Сергей Худиев, публицист, богослов
Ситуация со скандальной рекламой IKEA нехороша и свидетельствует о ряде проблем в общении. Многие пишут о том, что она унижает женщину. Но еще больше она унижает мужчину. Подробности...
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Главным мотивом комсомольцев был секс

Егор Холмогоров, Публицист
Советам требовался особый способ, чтобы вырвать молодых людей из-под власти «мамкиной ложки» и направить на такие бесстыдные дела, на которые не решился бы ни один уважающий себя коммунист из великороссов. Подробности...
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Самому здоровому «шкафу» лучше просто отойти в сторону

Екатерина Винокурова , журналист
Современный феминизм слишком напоминает поведение некоей группы, именующей себя «верующими» и считающей, что их вера требует постоянных посадок тех, кто оскорбляет их чувства. Подробности...
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        • Да, у государства сейчас нет на это денег

        • Нет, нужно повысить налоги, но долги отдать

        • Нет, нужно отказаться от некоторых социальных программ, но долги отдать

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          Российская компания купила тепловозостроительный завод в ЮАР

          29 октября 2018, 19:16

          Текст: Сергей Гурьянов

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          «Трансмашхолдинг» (ТМХ) завершил сделку с DCD Group Pty Ltd по приобретению завода DCD Rolling Stock в городе Боксбург в ЮАР, на котором производятся тепловозы, сообщила российская компания.

          «Для «Трансмашхолдинга» завод в Боксбурге станет первым в Африке. Он будет осуществлять сборку, техническое обслуживание и модернизацию подвижного состава различного назначения. Ожидается, что предприятие будет работать в интересах рынка не только ЮАР, но и других стран африканского континента», – приводит РИА «Новости» сообщение российской компании.

          Управлять заводом будет компания TMH Africa, которая представляет интересы «Трансмашхолдинга» в Африке. Она принадлежит на 70% TMH International AG, на 30% – инвестфонду MJISA.

          Тепловозостроительный завод имеет мощность производства 100-150 единиц в год, площадь производства – 45 тыс. квадратных метров

          В июле сообщалось, что ЮАР отказалась от строительства российской АЭС из-за ослабевшей экономики.

          «Трансмашхолдинг» занимается разработкой и производством подвижного состава для железных дорог и городских транспортных систем. Предприятия компании выпускают электровозы, тепловозы, грузовые и пассажирские вагоны, вагоны электропоездов и метро.


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