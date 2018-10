Российским нефтяникам предрекли огромные потери

Нефтяная отрасль России понесет серьезные потери в связи с вступлением в силу в 2020 году новых правил заправки судов, которые разработала Международная морская организация при ООН (IMO), пишет Bloomberg.

По новым правилам, корабли нужно заправлять топливом с содержанием серы не более 0,5%. В большинстве регионов мира порог содержания серы в топливе для двигателей судов составляет 3,5%, передает RT.

Эксперты, опрошенные Bloomberg, считают, российские нефтеперерабатывающие заводы не успеют подготовиться к новым стандартам – в конце сентября топливо, которое соответствовало бы стандарту IMO, не производилось – более, чем две трети выпускаемой продукции содержит более 2,5% серы.

«Российский нефтяной сегмент, вероятно, окажется среди тех, кто сильнее всего пострадает с финансовой точки зрения», – заявил старший аналитик компании IHS Markit Ltd Александр Щербаков.

По мнению инвестиционного банка Wood & Co. Financial Services AS, российская нефтяная отрасль в 2020 году потеряет 3,5 млрд долларов.

Саудовский принц в начале октября заявил, что Россия вскоре вообще может уйти с нефтяного рынка, однако в российском Минэнерго опровергли это заявление.