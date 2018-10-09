Новак ответил саудовскому принцу на заявление об уходе России с нефтяного рынка

Стратегия России предусматривает не уход с нефтяного рынка, как это предсказал наследный принц Саудовской Аравии, а рост добычи черного золота, заявил российский министр энергетики Александр Новак.

«Россия сегодня является лидером мировой нефтяной индустрии, и она будет оставаться им в долгосрочной перспективе. Наша стратегия предусматривает сохранение объемов добычи нефти на сегодняшнем уровне и даже с небольшим увеличением», – передает слова Новака РИА «Новости».

Ранее первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских назвал «сладким сном» слова наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана Аль Сауда, который накануне заявил, что к 2030 году ряд стран, добывающих нефть, в том числе Россия, утратят свои позиции на рынке.

Эксперт Центра энергетики Московской школы управления «Сколково» Екатерина Грушевенко, комментируя эти слова, заявила, что объем добычи нефти будет зависеть от доступа России к технологиям и оборудованию, сильно ограниченного из-за санкций. При этом она отметила, что возможное сокращение добычи никак нельзя сравнивать с уходом с рынка.

Газета ВЗГЛЯД подробно разбиралась в обоснованности прогноза наследного принца Саудовской Аравии.