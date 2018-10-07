Дана оценка прогнозу саудовского принца по российской нефти

Эксперт Центра энергетики Московской школы управления «Сколково» Екатерина Грушевенко оценила прогноз наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана Аль Сауда об «исчезновении» России с рынка нефти через 19 лет.

Грушевенко сказала РИА «Новости», что после 2023 года в России действительно снизится нефтедобыча. «В базовом сценарии к 2040 году она может достигнуть примерно 9 млн баррелей в сутки», – сообщила эксперт.

По ее словам, объем добычи нефти во многом будет зависеть от доступа России к технологиям и оборудованию для добычи нефти, сильно ограниченного из-за санкций.

«Тем не менее, такое снижение никак нельзя назвать уходом с рынка», – заключила Грушевенко.

Накануне саудовский принц заявил, что к 2030 году ряд стран, добывающих нефть, в том числе Россия, утратят свои позиции на рынке.

Газета ВЗГЛЯД подробно разбиралась в том, насколько обоснован прогноз наследного принца и что ожидает российскую нефтяную отрасль в ближайшие десятилетия.