Прогноз саудовского принца по российской нефти назвали сладким сном

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских прокомментировал слова наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана Аль Сауда, предсказавшего, что через 19 лет Россия может «исчезнуть» с рынка нефти.

«Это сладкий сон принца, потому что никаких предпосылок для того, чтобы Российская Федерация ушла с рынка нефти, нет», – сказал Ананских РИА «Новости».

По его словам, имеющиеся запасы позволят продолжать нефтедобычу, компании активно вкладывают средства в развитие.

«Поэтому здесь, кроме как сладкий сказочный сон его желания, чтобы так было, ничего другого сказать нельзя», – заключил Ананских.

Накануне саудовский принц заявил, что к 2030 году ряд стран, добывающих нефть, в том числе Россия, утратят свои позиции на рынке.

Эксперт Центра энергетики Московской школы управления «Сколково» Екатерина Грушевенко сказала, что объем добычи нефти во многом будет зависеть от доступа России к технологиям и оборудованию для добычи нефти, сильно ограниченного из-за санкций. В то же время, по ее словам, даже возможное сокращение никак нельзя сравнивать с уходом с рынка.

Газета ВЗГЛЯД подробно разбиралась в том, насколько обоснован прогноз наследного принца и что ожидает российскую нефтяную отрасль в ближайшие десятилетия.