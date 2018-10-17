Подозреваемый объяснил, почему избил битой отца девятимесячного ребенка

По словам подозреваемого, он был пьян, не помнит сути конфликта, но раскаивается.

«Полицейскими по подозрению в совершении данного преступления на Дмитровском шоссе задержан неработающий 29-летний уроженец Ростовской области», – сообщили в столичной пресс-службе ГУ МВД РЕН ТВ.

По словам задержанного, мужчина был пьян, и не помнит деталей конфликта, произошедшего на севере Москвы с участием пешехода:

«Ничего не помню, раскаиваюсь», – сказал ростовчанин.

Ранее сообщалось, что водитель несколько раз наехал на мужчину, переходившего дорогу с девятимесячным ребенком, завязалась словесная перепалка. После этого водитель достал бейсбольную биту и нанес несколько ударов мужчине. Ребенок упал на асфальт, но капюшон защитил его от травм. Пьяный водитель скрылся с места преступления. Помощь мужчине оказали в магазине.