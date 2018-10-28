Мужчину с младенцем избили бейсбольной битой в Москве

В Москве автомобилист вступил в конфликт с гулявшим с ребенком мужчиной, после чего решил избить его бейсбольной битой.

По предварительным данным, автомобилист несколько раз наехал на мужчину с ребенком; тот сделал водителю замечание, передает РЕН ТВ.

Тогда сидевший за рулем авто мужчина решил разобраться с оппонентом с помощью бейсбольной биты.

Коляска с ребенком перевернулась, младенец упал, но от травм его спас капюшон. Отец малыша получил несколько ударов битой.

В пресс-службе ГУ МВД России по Москве подтвердили, что в полицию поступало заявление о причинении телесных повреждений мужчине на улице Селигерская.

Подозреваемый уже задержан и полностью изобличен в правонарушении; по факту инцидента возбудили уголовное дело.