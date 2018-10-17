Стали известны подробности избиения рэпера Гуфа

Российского рэпера Гуфа (Алексей Долматов) избили и ограбили в московском ночном клубе «Бункер» под видом организации его выступления, сообщил адвокат исполнителя Сергей Жорин.

По словам Жорина, Гуф связался с ним и сообщил, «что был жестоко избит в ночном клубе «Бункер» на Таганке», передает ТАСС.

Вероятно, это было спланированным преступлением, «так как злоумышленники пригласили его в заведение под видом организации выступления».

«Впоследствии его отвели в отдельное помещение, выставили вооруженную охрану и жестоко избили», – добавил адвокат, уточнив, что после избиения артист обнаружил пропажу крупной суммы денег, которая находилась при нем.

Рэпер получил сотрясение мозга, у него сломаны два ребра, «а также возможны иные повреждения внутренних органов».

Теперь «важно установить личность нападавших» и «получить видео с камер наблюдения внутри клуба и видео с камер уличного наблюдения», отметил Жорин.

Он сообщил также, что попросил начальника ГУ МВД Москвы взять на контроль расследование нападения на музыканта.

Ранее стало известно, что рэпера Гуфа избили в Москве. Он написал заявление в полицию.