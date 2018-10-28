В Москве избили рэпера Гуфа

Известный рэпер Гуф (Алексей Долматов) избит в Москве в ночном клубе, сообщают СМИ.

Инцидент произошел в ночь на 28 октября, Гуф написал заявление в полицию, сообщает РЕН-ТВ.

В отдел полиции он пришел вместе со своей подругой Кети Топурией.

Подробности произошедшего не сообщаются.

Отметим, что в августе в Индонезии избили бывшую жену Гуфа – Айзу Долматову.