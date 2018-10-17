Роскосмос успешно испытал беспилотный комбайн

Госкорпорация Роскосмос испытала беспилотный комбайн, оснащенный искусственным интеллектом, сообщил глава корпорации Дмитрий Рогозин.

«Комбайнеры в России скоро потеряют работу. НПО Автоматики (Екатеринбург, разработчик систем управления ракеты «Союз-2») успешно провело испытания беспилотного комбайна под управлением разработанного ими искусственного интеллекта со своей системой технического зрения. Точность обработки поля 2 сантиметра», – написал он в Twitter.

По его словам, рано или поздно внедрение робототехники, искусственного интеллекта и автоматизация производств «изменят структуру рынка труда». По его словам, в роботизации лежит «ключ к вовлечению заброшенных земель в сельскохозяйственный оборот».

Рогозин добавил, что сроки внедрения разработки зависят от самих сельских производителей.

Комбайнёры в России скоро потеряют работу).

НПО Автоматики - г.Екатеринбург (разработчик систем управления ракеты Союз-2) успешно провело испытания беспилотного комбайна со своей системой технического зрения и высокоточной навигации ГЛОНАСС

Точность обработки поля 2 см@roscosmos pic.twitter.com/Ebjg29PkK5 — Дмитрий Рогозин (@Rogozin) 27 октября 2018 г.

О намерении создавать в России беспилотные комбайны сообщалось в январе 2016 года.