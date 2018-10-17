Деппа отказались брать в новую часть «Пиратов Карибского моря»

Актер Джонни Депп не будет сниматься в новых частях фильма «Пираты Карибского моря», сообщил сценарист Стюарт Битти.

Кинокомпания Disney решила изменить облик фильма из-за низких кассовых сборов предыдущей части, передает РИА «Новости» со ссылкой на Daily Mail.

Решение также связано с возрастом актера, которому исполнилось 55 лет.

По словам Биити, в работе над продолжением «Пиратов» будет задействована новая команда сценаристов. В их числе – создатели комедийного боевика «Дэдпул».

Будут ли изменения в актерском составе, не уточняется.

Джонни Депп сыграл во всех пяти частях «Пиратов Карибского моря», в роли капитана Джека Воробья.

В 2013 году Джонни Депп не исключал, что скоро может завершить актерскую карьеру.