Возле Крымского моста в Керчи обезвредили бомбу

Специалисты пиротехнического отделения специального морского отряда ГУМЧС России по республике Крым обезвредили авиабомбу времен Великой Отечественной войны, обнаруженную в Керчи.

Пресс-служба ведомства сообщила, что боеприпас был найден в микрорайоне Верхний Солнечный в Керчи, передает РИА «Новости». Его обнаружили местные жители рядом с автоподходом к Крымскому мосту.

Специалисты идентифицировали снаряд как авиационную бомбу SC-50 весом в 50 килограммов.

«Бомба была успешно извлечена, погружена на специальный автомобиль и доставлена на полигон. Там, с соблюдением всех мер безопасности, взрывоопасный предмет был уничтожен контролируемым взрывом», – рассказали в пресс-службе.

Такую же авиабомбу находили и в Новгородской области – местные жители сдали снаряд в пункт приема металлолома.