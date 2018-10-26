Памятник Олегу Табакову установили в МХТ им. Чехова

В портретном фойе Московского художественного театра им. А.П. Чехова открыли памятник народному артисту СССР Олегу Табакову.

В театре прошла церемония в честь 120-летия основания театра с участием министра культуры Владимира Мединского, руководителя МХТ Сергея Женовача, вдовы Табакова народной артистки России Марины Зудиной, передает ТАСС.

«Я всех нас поздравляю с большим событием – со 120-летием Московского художественного театра. Отмечаем мы его сегодня открытием скульптурной группы, образа памяти Олега Павловича Табакова», – сказал Женовач.

Мединский пошутил о том, что Табаков наблюдает за происходящим и думает: «Наконец-то я забронзовел по-настоящему».

Посетивший церемонию руководитель театра Олега Табакова Владимир Машков отметил, что Табаков не покидает ни его, ни своих учеников, ни близких «ни на минуту». «Более того, с каждым днем у меня все устойчивее ощущение, что он становится все весомее в нашей жизни», – сказал он.

Скульптурный бюст Табакова выполнен по проекту скульптора, академика Российской академии художеств, народного художника России Салавата Щербакова.

В июле московский театр «Табакерка» решили переименовать в Театр Олега Табакова. В апреле новым художественным руководителем театра был назначен Владимир Машков.

Возглавлявший МХТ и «Табакерку» народный артист СССР Олег Табаков умер 12 марта на 83-м году жизни. Он был похоронен 15 марта на Новодевичьем кладбище рядом с могилами актеров Владимира Зельдина и Леонида Броневого.