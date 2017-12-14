Назначен худрук «Табакерки»

Новым художественным руководителем Московского театра Табакова – знаменитой «Табакерки» – стал народный артист России Владимир Машков.

Заместитель мэра Москвы Леонид Печатников и глава департамента культуры Москвы Александр Кибовский представили нового худрука труппе театра в пятницу, передает РИА «Новости».

«Судя по аплодисментам, для вас это не было неожиданностью и вы это назначение воспринимаете благожелательно, и нам это нравится», – сказал Печатников, добавив, что Машков «приступит к своим обязанностям после 23 апреля».

Он отметил, что давно идет спор о том, кто должен возглавлять театр – актер или режиссер, но у Машкова есть опыт и актерский, и режиссерский. «Это история, когда художественный руководитель «Табакерки», уж извините за каламбур, не выпрыгнул, как черт из табакерки», – пошутил Печатников.

Напомним, художественным руководителем МХТ имени А.П. Чехова вместо Олега Табакова был назначен худрук Студии театрального искусства Сергей Женовач.

Возглавлявший МХТ и «Табакерку» народный артист СССР Олег Табаков скончался 12 марта на 83-м году жизни. Он был похоронен 15 марта на Новодевичьем кладбище рядом с могилами актеров Владимира Зельдина и Леонида Броневого.

Владимир Машков закончил в 1990 году Школу-студию МХАТ (курс Табакова), и «Табакерка» для него является родным театром. Здесь он поставил три спектакля: «Звездный час по местному времени», «Бумбараш» и «Смертельный номер». Он снял два фильма: «Сирота Казанская» и «Папа». Машков снялся более чем в 60 картинах у самых известных режиссеров. Машков – лауреат премии «НИКА», «Золотой Орел», «ТЭФИ».

Московский театр под руководством Олега Табакова, известный как «Табакерка», был основан в 1987 году. Директором театра является Александр Стульев.