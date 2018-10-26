ЕСПЧ встал на сторону России в споре с журналистом

Европейский суд по правам человека поддержал позицию России в вопросе о выдворении журналиста «Новой газеты» Али Феруза (Худоберди Нурматова), сообщил Минюст России.

Нурматов жаловался на то, что его поместили в центр временного содержания иностранных граждан и грозили выдворить в Узбекистан, «где он, якобы, мог подвергнуться жестокому обращению».

Нурматов утверждал, что российская сторона якобы нарушила Конвенцию о защите прав человека, сообщается на сайте ведомства.

ЕСПЧ счел «жалобу неприемлемой и подлежащей исключению из списка рассматриваемых дел».

В феврале Нурматов вылетел из России в Германию.

Журналиста выдворили из России за работу без разрешения.