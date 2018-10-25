Трамп и Макрон договорились обсудить ракетный договор с Путиным

Президенты Франции и США Эмманюэль Макрон и Дональд Трамп в ходе телефонной беседы решили обсудить с российским лидером Владимиром Путиным Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), сообщает Bloomberg.

Трамп и Макрон также обсудили ситуацию в Сирии. Президенты Франции и США высказались за прекращение огня в сирийском Идлибе и за участие в глубоких дискуссиях по ситуации в республике, передает ТАСС.

В проекте резолюции России для ГА ООН говорится, что действия США по подрыву ДРСМД следует рассматривать как угрожающие мировой стратегической стабильности и безопасности.

Глава МИД России Сергей Лавров ранее заявил, что США решились на выход из Договора по РСМД, это случится через месяц-полтора. В субботу президент США Дональд Трамп объявил о намерении выйти из ДРСМД.