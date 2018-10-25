Адвокат объяснил легитимность соглашения о границе между Чечней и Ингушетией

Председатель московской коллегии адвокатов «Русланов и партнеры» Руслан Русланов прокомментировал газете ВЗГЛЯД закон об установлении границы между Ингушетией и Чечней.

«Убежден, что принятый закон об утверждении соглашения об установлении границ между Ингушетией и Чечней легитимен и принят абсолютно правильно. Документ крайне значим и своевременен для окончательного определения прохождения границы между субъектами», – заявил Русланов.

По мнению юриста, проведение референдума в этом случае не требовалось. «Категорически не согласен с позицией Конституционного суда Республики Ингушетия (КС РИ), который ранее в своем отзыве указал, что законопроект не подлежит рассмотрению, поскольку соглашение о границе может быть утверждено только по результатам референдума Республики Ингушетия», – отметил он.

Русланов подчеркнул, что КС республики, выражая свое несогласие с подписанным соглашением, ссылается на ст. 111 Конституции РИ.

«Согласно ей, вопросы административно-территориального устройства РИ решаются в соответствии с федеральными законами и законами Республики Ингушетии с учетом мнения населения соответствующей территории. Я подчеркиваю – мнения населения соответствующей территории. Это значит, что при решении вопросов административно-территориального устройства республики учитывается мнение населения не всей республики, а только части населения, проживающего на конкретной территории, чьи вопросы затрагиваются», – пояснил юрист.

Он указал, что, согласно подписанному главами республик документу, речь идет об обмене равными участками площадью 1890 гектаров. Таким образом, может учитываться только мнение населения, проживающего на этом участке, считает Русланов.

«Что касается закона «О референдуме Республики Ингушетия», который, исходя из позиции КС региона, был нарушен. Отмечу, что этот довод КС несостоятелен в силу того, что, согласно ст. 1 этого закона, референдум РИ проводится на всей территории региона. Это значит, что его проведение не предусмотрено на соответствующей территории, то есть на части территории субъекта», – добавил адвокат.

По его словам, в связи с этим возникает противоречие в позиции КС РИ. «Аппелируя к ст. 111 Конституции РИ, суд не учитывает условия проведения референдума согласно Закону «О референдуме Республики Ингушетия». Господа судьи применяют положения этого закона без учета детальной расшифровки позиции ст. 111 Конституции РИ, которая требует учета мнения населения соответствующей территории, но это не означает, что мнение должно быть получено путем референдума», – отметил Русланов.

Юрист подчеркнул, что закон о референдуме применяется только в том случае, если речь идет о необходимости проведении референдума на всей территории республики, а не на ее части.

«Если бы в ст. 1 закона «О референдуме республики Ингушетия» было написано, что референдум проводится как на всей территории республики, так и на ее части, тогда можно было бы сказать, что этот закон коррелируется со ст. 111 Конституции РИ, и тогда проведение референдума было бы обоснованно. Таким образом, в данной ситуации закон «О референдуме РИ» абсолютно не применим», – пояснил он.

Русланов также заявил, что проведение референдума на всей территории РИ – это огромные траты бюджетных средств.

«В ходе той же проверки Счетной палаты господина Евкурова могли упрекнуть в том, что он в нарушение закона растратил бюджетные средства республики на референдум, который был не нужен и не предусмотрен в данной ситуации требованием закона. Может, господин Евкуров и хотел бы провести референдум по всей территории Ингушетии, но у него руки связаны законом, он не может этого сделать, не имеет на это право в этой ситуации», – сказал эксперт.

Адвокат считает, что те, кто сознательно раскачивает ситуацию в Ингушетии и инициирует митинги, являются либо провокаторами, которым нужно любым способом очернить власть и представить принятый закон нарушающим якобы чьи-то права, либо лицами, которые заблуждаются в силу незнания правовых нюансов.

«К сожалению, в данном случае масла в огонь подлила позиция Конституционного суда республики, который, конечно, допустил очень серьезную ошибку. Считаю, что судьи, которые занимают такие высокие посты, прежде чем выносить решения, связанные с политикой, которые могут спровоцировать массовые недовольства граждан, должны такие решения тщательно соизмерять, просчитывать и продумывать», – пояснил он.

По его мнению, Конституционному суду РИ сейчас «нужно пересмотреть свою позицию и довести до населения, что при проведении более тщательной экспертизы документов КС пришел к выводу, что ранее сделанное заявление было ошибочным».

26 сентября главы Чечни и Ингушетии подписали соглашение о закреплении границы между республиками, которая не была четко установлена со времен распада Чечено-Ингушской АССР. После этого в Ингушетии начались акции протесты несогласных с решением руководства республик. В октябре митингующие решили приостановить акции.

Газета ВЗГЛЯД подробно разбиралась в ситуации.