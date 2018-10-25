Адвокат объяснил легитимность соглашения о границе между Чечней и Ингушетией

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25 октября, четверг  |  Последнее обновление — 18:01  |  vz.ru
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Стоит ли Газпрому бояться новых конкурентов в Европе

Желающих подвинуть Газпром в Европе становится все большеФото: Александр Чиженок/ТАСС
Соперники Газпрома наступают, заручившись поддержкой Евросоюза. Меркель сдалась под натиском Трампа и готова строить СПГ-терминал для американцев, Брюссель рад спонсировать доставку топлива из Туркменистана, а азербайджанский газ уже стоит у ворот ЕС. Неужели дни Газпрома в ЕС сочтены?  Подробности...
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Зачем США отправили дроны в атаку на Хмеймим

Минобороны РФ уверено, что американские военные вручную управляли беспилотниками, атаковавшими российскую авиабазу ХмеймимФото: Reuters, Алексей Песляк/ТАСС
Минобороны обвинило США в проведении самой массированной атаки беспилотниками на российскую авиабазу Хмеймим в Сирии. Нападение произошло еще в январе. Часть беспилотников россиянам удалось перехватить, а другую – уничтожить. С какой целью США могли организовать эту атаку? Подробности...
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«Лидеры России» привлекли зарубежных соотечественников

Олега Жданеева вдохновляет пример лучших руководителей советского времени, создавших индустриальную базу страныФото: из личного архива
«Динамика развития человека в России превосходит мировую. Возможностей здесь сегодня больше». Так считает Олег Жданеев, один из участников прошлогоднего конкурса «Лидеры России». Прием заявок на второй, текущий конкурс уже закончился (зарегистрировалось более 227 тысяч человек). Пример Олега Жданеева крайне показателен для всех, кто хотел бы сделать успешную карьеру в России. Подробности...
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Демонизация России добралась даже до итальянской подземки

ЧП в Италии обнажило ветхость римской подземки, в отличие от московскойФото: Yara Nardi/Reuters
«Русские виноваты!» Этот возглас на Западе звучит теперь не только в заявлениях на предвыборную и военную тему – как выясняется, русский след можно найти даже в обычной техногенной аварии. Случившееся с российскими болельщиками в метро Рима заставляет с благодарностью вспомнить, как устроена другая подземка – московская. Подробности...
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Из трагедии в Керчи можно сделать первые выводы

Все экстренные службы сейчас оказывают помощь пострадавшимФото: Мария Крицкая/РИА Новости
Трагедия в Керчи, где погибли как минимум 18 человек, всколыхнула всю страну и породила сразу несколько версий о причинах произошедшего. И все же главной, похоже, становятся действия маньяка-одиночки: появились сведения, кто именно совершил это преступление и каким образом. Первые выводы из этой истории уже можно сделать. Подробности...
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Сенцов и Сахаров очень похожи

Андрей Медведев, Политический обозреватель
Характерно, что «совесть нации» хотел уничтожить тысячи людей, а не дал ему этого сделать гнусный ватник, «кажется Герой Советского Союза». И Андрей Сахаров переключился на разрушение СССР. Подробности...

Китай застраховал себя от очернения идеальным способом

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Свобода слова в России сознательно берется под защиту

Андрей Бабицкий, журналист
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          Адвокат объяснил легитимность соглашения о границе между Чечней и Ингушетией

          25 октября 2018, 17:33

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          Председатель московской коллегии адвокатов «Русланов и партнеры» Руслан Русланов прокомментировал газете ВЗГЛЯД закон об установлении границы между Ингушетией и Чечней.

          «Убежден, что принятый закон об утверждении соглашения об установлении границ между Ингушетией и Чечней легитимен и принят абсолютно правильно. Документ крайне значим и своевременен для окончательного определения прохождения границы между субъектами», – заявил Русланов.

          По мнению юриста, проведение референдума в этом случае не требовалось. «Категорически не согласен с позицией Конституционного суда Республики Ингушетия (КС РИ), который ранее в своем отзыве указал, что законопроект не подлежит рассмотрению, поскольку соглашение о границе может быть утверждено только по результатам референдума Республики Ингушетия», – отметил он.

          Русланов подчеркнул, что КС республики, выражая свое несогласие с подписанным соглашением, ссылается на ст. 111 Конституции РИ.

          «Согласно ей, вопросы административно-территориального устройства РИ решаются в соответствии с федеральными законами и законами Республики Ингушетии с учетом мнения населения соответствующей территории. Я подчеркиваю – мнения населения соответствующей территории. Это значит, что при решении вопросов административно-территориального устройства республики учитывается мнение населения не всей республики, а только части населения, проживающего на конкретной территории, чьи вопросы затрагиваются», – пояснил юрист.

          Он указал, что, согласно подписанному главами республик документу, речь идет об обмене равными участками площадью 1890 гектаров. Таким образом, может учитываться только мнение населения, проживающего на этом участке, считает Русланов.

          «Что касается закона «О референдуме Республики Ингушетия», который, исходя из позиции КС региона, был нарушен. Отмечу, что этот довод КС несостоятелен в силу того, что, согласно ст. 1 этого закона, референдум РИ проводится на всей территории региона. Это значит, что его проведение не предусмотрено на соответствующей территории, то есть на части территории субъекта», – добавил адвокат.

          По его словам, в связи с этим возникает противоречие в позиции КС РИ. «Аппелируя к ст. 111 Конституции РИ, суд не учитывает условия проведения референдума согласно Закону «О референдуме Республики Ингушетия». Господа судьи применяют положения этого закона без учета детальной расшифровки позиции ст. 111 Конституции РИ, которая требует учета мнения населения соответствующей территории, но это не означает, что мнение должно быть получено путем референдума», – отметил Русланов.

          Юрист подчеркнул, что закон о референдуме применяется только в том случае, если речь идет о необходимости проведении референдума на всей территории республики, а не на ее части.

          «Если бы в ст. 1 закона «О референдуме республики Ингушетия» было написано, что референдум проводится как на всей территории республики, так и на ее части, тогда можно было бы сказать, что этот закон коррелируется со ст. 111 Конституции РИ, и тогда проведение референдума было бы обоснованно. Таким образом, в данной ситуации закон «О референдуме РИ» абсолютно не применим», – пояснил он.

          Русланов также заявил, что проведение референдума на всей территории РИ – это огромные траты бюджетных средств.

          «В ходе той же проверки Счетной палаты господина Евкурова могли упрекнуть в том, что он в нарушение закона растратил бюджетные средства республики на референдум, который был не нужен и не предусмотрен в данной ситуации требованием закона. Может, господин Евкуров и хотел бы провести референдум по всей территории Ингушетии, но у него руки связаны законом, он не может этого сделать, не имеет на это право в этой ситуации», – сказал эксперт.

          Адвокат считает, что те, кто сознательно раскачивает ситуацию в Ингушетии и инициирует митинги, являются либо провокаторами, которым нужно любым способом очернить власть и представить принятый закон нарушающим якобы чьи-то права, либо лицами, которые заблуждаются в силу незнания правовых нюансов.

          «К сожалению, в данном случае масла в огонь подлила позиция Конституционного суда республики, который, конечно, допустил очень серьезную ошибку. Считаю, что судьи, которые занимают такие высокие посты, прежде чем выносить решения, связанные с политикой, которые могут спровоцировать массовые недовольства граждан, должны такие решения тщательно соизмерять, просчитывать и продумывать», – пояснил он.

          По его мнению, Конституционному суду РИ сейчас «нужно пересмотреть свою позицию и довести до населения, что при проведении более тщательной экспертизы документов КС пришел к выводу, что ранее сделанное заявление было ошибочным».

          26 сентября главы Чечни и Ингушетии подписали соглашение о закреплении границы между республиками, которая не была четко установлена со времен распада Чечено-Ингушской АССР. После этого в Ингушетии начались акции протесты несогласных с решением руководства республик. В октябре митингующие решили приостановить акции.

          Газета ВЗГЛЯД подробно разбиралась в ситуации.


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