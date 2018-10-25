Трамп решил направить военных на границу с Мексикой

Президент США Дональд Трамп заявил о намерении направить к южной границе страны военных, чтобы остановить «чрезвычайную ситуацию» с караваном мигрантов.

Трамп написал в Twitter, что «глава национального совета пограничного патруля Брэндон Джадд был прав, заявляя, что принятые по инициативе демократов законы усложняют наши попытки остановить людей на границе».

Американский лидер добавил, что «это должно измениться».

«Я направлю военных для (прекращения) чрезвычайной ситуации. Они (мигранты) будут остановлены!», – подчеркнул американский лидер.

Ранее Трамп заявил, что в числе беженцев, находящихся в караване нелегалов, есть выходцы из стран Ближнего Востока, а также террористы из запрещенной в России группировки «Исламское государство*».

До этого он назвал караван «нападением на страну», поручив пограничной службе США и военным расценивать ситуацию как чрезвычайную.