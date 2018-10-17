Минск ответил на заявление Киева об опасности для украинцев в Белоруссии

В министерстве иностранных дел Белоруссии прокомментировали заявление главы украинского МИД Павла Климкина о небезопасности пребывания граждан Украины в Белоруссии.

«Нет смысла комментировать эту, мягко говоря, небылицу. Давайте спросим у 160 тыс. украинских беженцев, которые прибыли в нашу страну, где им безопасней жить. Или у 1,5 млн украинских граждан, которые посетили Беларусь», – заявил пресс-секретарь МИД Анатолий Глаз, передает «Интерфакс-Украина».

По его словам, складывается впечатление, что «украинские коллеги перестроились на мышление исключительно военными категориями», в том числе и в отношении Белоруссии, которая является «ближайшим соседом» Украины.

Глаз отметил, что «буквально вчера в Вене они нарисовали страшилки о неких танковых армадах, нападающих на Украину с территории Беларуси». «Наш президент неоднократно говорил, что отсюда их могут оккупировать только армады белорусских тракторов и комбайнов», –добавил представитель дипломатии.

Украинский посол в Минске Игорь Кизим заявил, что пребывание его соотечественников в Белоруссии может представлять для них потенциальную опасность.

Ранее Климкин заявил, что пребывание граждан Украины на территории Белоруссии является потенциально опасным, поскольку в республике якобы «действуют российские властные структуры».