Детсады Туапсе закрылись из-за проблем с водой

Детские сады в Туапсе не работают из-за проблем с питьевой водой, сообщил замглавы администрации Туапсинского района по вопросам соцсферы Анатолий Ачмизов.

«Детские сады в Туапсе и северной от города зоне сегодня не работают из-за проблем с питьевой водой, на технической воде готовить еду нельзя. С Роспотребнадзором это согласовано», – цитирует Ачмизова ТАСС.

По его словам, родители с пониманием отнеслись к просьбе не приводить детей в детсады. Дошкольные учреждения заработают, как только водоснабжение восстановят.

Он сообщил, что в районе частично подтоплены три детских сада. В течение месяца они будут приведены в порядок.

В то же время школы работают в обычном режиме, кроме Кривенковской, где развернут штаб по ликвидации ЧС.

Обрушившиеся на Краснодарский край ливни также нарушили железнодорожное сообщение.

По данным Северо-Кавказской железной дороги, из-за подтопления путей на двухпутном электрифицированном перегоне Греческий – Кривенковская задерживаются 15 поездов и три электрички.

В частности, задержаны поезда: №242 Адлер – Иркутск; №344 Адлер – Челябинск; №84 Адлер – Москва; №140 Адлер – Новосибирск; №680 Адлер – Владикавказ; №14 сообщением Адлер – Саратов; №36 сообщением Адлер – Санкт-Петербург; №642 Адлер – Ростов-на-Дону; №104 Адлер – Москва; №354 Адлер – Пермь; №803 Краснодар – Имеретинский курорт; №808 Ростов – Туапсе; №812 Адлер – Майкоп; №813 Майкоп – Адлер;№816 сообщением Роза Хутор – Краснодар.

Пассажиры электричек Ласточка №803 и №801 получили спальные места в поездах №127 Красноярск – Адлер, электропоезда №816 – места в поезде №14 Адлер – Саратов. Всем им предоставляется питание и бутилированная вода.

К ликвидации последствий ливней привлечены более 200 железнодорожников и более 10 единиц спецтехники.

Между тем оперативная группа МЧС России во главе с министром Евгением Зиничевым вылетела в Краснодарский край для контроля ликвидации последствий циклона, сообщили в министерстве.

До этого Зиничев провел оперативное селекторное совещание, на котором заслушал доклады об обстановке в пострадавших районах и принимаемых для ликвидации последствий мерах.

«По решению главы чрезвычайного ведомства МЧС России приступило к наращиванию группировки в Туапсинском районе и Сочи. Для этого туда будут переброшены более 100 спасателей и около 30 единиц техники аэромобильной группировки ведомства», – говорится в сообщении.

Ранее в четверг глава Туапсинского района Анатолий Русин сообщал, что в результате ливней погибли два человека, два пострадали, еще один пропал.

Из-за циклона произошло частичное затопление территории в 19 населенных пунктах Туапсинского района и шести населенных пунктах Апшеронского района, эвакуированы более 360 человек.

В Сети появились видео разрушительных потоков на улицах Туапсе. В результате сильных ливней в городе дождевым потоком сносило машины, холодильники с торговых точек и ветхие здания.