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    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов 10 тезисов об экономике данных из зала ожидания

    Либо страны развивают собственные технологии обработки данных (как Россия и Китай), либо становятся технологическими колониями (как Украина). Третьего не дано. Нейтралитета в экономике данных не существует.

    0 комментариев
    Илья Ухов Илья Ухов Выбор Владимира защитил Русь от растворения

    Что если бы Владимир в конце X века избрал не православие, а какую-то другую религию в качестве государственной на Руси? Каковы были бы последствия для нас теперешних?

    10 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Крещение Руси стало основанием русской цивилизации

    Крещение Руси – это нечто гораздо более важное, фундаментальное и живое, чем все грехи и бедствия нашей истории. А православная вера – это сила, способствующая примирению и исцелению.

    11 комментариев
    28 июля 2025, 21:54 • Новости дня

    Роскомнадзор призвал не доверять слухам о возможной блокировке WhatsApp

    Роскомнадзор призвал не доверять слухам о возможной блокировке WhatsApp
    @ Pogiba Alexandra/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Роскомнадзор призвал доверять только официальной информации по сообщениям о возможной блокировке WhatsApp (принадлежит корпорации Meta*, которая признана в РФ экстремистской) и иностранных VPN.

    Роскомнадзор прокомментировал появившиеся в СМИ сообщения о возможной блокировке мессенджера WhatsApp (принадлежит корпорации Meta*, которая признана в РФ экстремистской) и иностранных VPN-сервисов с первого августа, передает РИА «Новости».

    В ведомстве подчеркнули, что гражданам следует ориентироваться исключительно на официальные данные.

    Представители регулятора также напомнили, что решения об ограничении доступа к разным интернет-ресурсам принимаются строго в соответствии с законом.

    В случае принятия подобных решений общественность будет своевременно проинформирована через официальные каналы Роскомнадзора.

    Роскомнадзор ранее рекомендовал россиянам отказаться от использования WhatsApp и пообещал заблокировать мессенджер за распространение запрещенной информации.

    Первый зампред комитета Госдумы Антон Горелкин заявил, что WhatsApp следует готовиться к уходу с российского рынка из-за вероятных ограничительных мер.

    Глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что вопрос блокировки YouTube в повестке дня не стоит.

    Председатель комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский назвал сообщения о блокировке WhatsApp и VPN с 1 августа в России очередным нелепым вбросом.

    28 июля 2025, 11:27 • Новости дня
    RT: Хакеры заявили о полном уничтожении IT-инфраструктуры «Аэрофлота»
    RT: Хакеры заявили о полном уничтожении IT-инфраструктуры «Аэрофлота»
    @ Эрик Романенко/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Информационная инфраструктура «Аэрофлота» якобы полностью уничтожена взломом, заявили участники группировок Silent Crow и «Киберпартизаны BY».

    Атака полностью уничтожила систему и затронула порядка 7 тыс. серверов – как физических, так и виртуальных, заявили хакеры, передает RT.

    Только за последнее время перевозчик отменил 42 рейса, а еще семь рейсов по направлениям Москва – Элиста, Москва – Кировск, Москва – Калининград, Москва – Астана, Москва – Красноярск и Москва – Сочи были добавлены к списку отмененных, пишет РИА «Новости».

    Список затронул как внутренние, так и международные маршруты.

    В пресс-службе аэропорта Храброво сообщили, что в Калининграде отменены три рейса в направлении Москва – Калининград – Москва, а по направлениям Москва, Петербург, Иваново и Екатеринбург задерживаются 15 авиарейсов.

    В компании отметили, что пассажирам отмененных рейсов доступны возврат денежных средств или переоформление на новые даты в течение десяти дней, однако в данный момент кассы аэропорта Шереметьево временно не осуществляют возвраты и переоформления билетов из-за технических проблем. Оформить возврат можно по месту покупки билета у агентства.

    В понедельник «Аэрофлот» заявил о технических проблемах в работе своих информационных систем. Прокуратура начала проверку из-за сбоя в системах авиакомпании.

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    28 июля 2025, 13:34 • Новости дня
    РКН призвал доверять официальной информации после слухов о блокировке WhatsApp

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Ограничение доступа к ресурсам принимается в установленном порядке, информацию об этом доводят до населения через официальные каналы коммуникации, сообщили в Роскомнадзоре.

    «Роскомнадзор призывает доверять только официальной информации», – заявили в ведомстве ТАСС.

    Ранее в Госдуме заявляли, что WhatsApp следует готовиться к уходу с российского рынка. Через некоторое время председатель комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский заявил, что информация о блокировке WhatsApp является «нелепым вбросом».

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    22 июля 2025, 21:35 • Видео
    Новая проблема Украины: у ЕС кончились деньги

    Дальнейший план действий Украины, согласно которому Евросоюз будет покупать для ВСУ американское оружие, под угрозой. Причина банальна: у стран Евросоюза закончились деньги. В первую очередь это касается Франции.

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    28 июля 2025, 14:07 • Новости дня
    Эксперт рассказал, как хакеры атаковали ИТ-системы «Аэрофлота»

    Хакер Вакулин рассказал, как могли быть атакованы ИТ-системы «Аэрофлота»

    Эксперт рассказал, как хакеры атаковали ИТ-системы «Аэрофлота»
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Последствия хакерской атаки на ИТ-системы «Аэрофлота», касающиеся пассажиров и отправки рейсов, должны быть ликвидированы в течение дня. А вот восстановление 20 терабайт из базы данных, о которых сообщается от лица хакеров, может оказаться более сложным процессом, сказал газете ВЗГЛЯД ИТ-эксперт Сергей Вакулин. Ранее хакерская группировка Silent Crow сообщила об атаке на серверы авиакомпании.

    «Любое устройство, подключающееся к интернету, уязвимо. Наиболее распространены DDoS-атаки, когда запросы массово отправляются на сервер и он, образно говоря, уходит в режим сна. Но, судя по всему, удар по «Аэрофлоту» затрагивает сами данные в базе компании, что гораздо серьезнее», – пояснил Сергей Вакулин, специалист по кибербезопасности.

    «Скорее всего, у компании есть бэкап – отдельно хранящиеся данные. Поэтому регенерация не должна быть долгой и особо затруднительной. Если же резервной копии нет, то сотрудникам придется буквально вручную восстанавливать более 20 терабайт информации. Это колоссальная работа», – продолжил собеседник.

    «Впрочем, напрямую пассажиров это не должно коснуться. Сами системы управления, а также стабильность работы инфраструктуры должны быть восстановлены в течение дня», – спрогнозировал эксперт. Он при этом описал два наиболее вероятных сценария, как могла произойти атака.

    «Первый: хакеры прислали фишинговое письмо на почту «Аэрофлота», которое нерадивый сотрудник открыл и заполнил, кликнув на «красивый» значок. Но более вероятный вариант: злоумышленники воспользовались уязвимостями в системе «Аэрофлота». Это может быть все, что угодно, начиная от XSS до SQL-инъекции», – детализировал аналитик.

    «Я вижу две цели атаки. Первая – политическая. Хакеры планировали дискредитировать одну из крупнейших российских компаний сломом ее ИТ-систем. Вторая – самопиар. Среди группировок существует свой неформальный рейтинг. И в погоне за дополнительными очками они, видимо, и могли пойти на атаку», – резюмировал Вакулин.

    Ранее хакерская группировка Silent Crow в своем Telegram-канале сообщила о том, что они вместе с объединением «Киберпартизаны BY» провели операцию, в результате которой была «полностью скомпрометирована и уничтожена внутренняя ИТ-инфраструктура «Аэрофлота».

    Хакеры уверяют, что им якобы удалось получить и выгрузить полный массив баз данных истории перелетов, скомпрометировать все критические корпоративные системы, получить контроль над персональными компьютерами сотрудников, включая высшее руководство.

    Также злоумышленники якобы смогли копировать данные с серверов прослушки, включая аудиозаписи телефонных разговоров и перехваченные коммуникации, извлечь данные из систем наблюдения и контроля за персоналом.

    В результате, по словам хакеров, было уничтожено около 7 тыс. серверов – физических и виртуальных, а объем полученной информации превысил 20 терабайт – это база данных, файлы Windows Share и корпоративная почта.

    Официальный Telegram-канал пресс-службы «Аэрофлота» при этом сообщил, что в работе информационных систем авиакомпании произошел сбой. «Ожидается вынужденная корректировка в расписании выполняемых рейсов, в том числе путем переноса и отмены», – отмечается в комментарии.

    Всего было отменено несколько десятков рейсов из Шереметьево в Астрахань, Астану, Екатеринбург, Ереван, Казань, Калининград, Красноярск, Минск, Мурманск, Омск, Самару, Пермь, Сочи, Петербург и другие города, и обратно. По данным Генпрокуратуры, всего задержаны свыше 80 и отменены порядка 60 рейсов.

    Также надзорное ведомство в своем Telegram-канале подтвердило, что причиной произошедшего стал сбой в работе информационной системы «Аэрофлота» в результате хакерской атаки. «По поручению Генпрокуратуры России организованы надзорные мероприятия в связи с задержкой и отменой рейсов в аэропорту Шереметьево. По материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 272 УК РФ (неправомерный доступ к компьютерной информации)», – говорится в сообщении ведомства.

    Кремль в курсе сообщений о хакерской атаке на «Аэрофлот», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «В прикладном плане нужно обращаться в правительство, Министерство транспорта, саму компанию. Но та информация, которую мы читаем в общем доступе, – достаточно тревожная», – сказал он.

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    28 июля 2025, 00:50 • Новости дня
    Фон дер Ляйен рассказала, как прикроет российскому газу «черный ход» в Европу
    Фон дер Ляйен рассказала, как прикроет российскому газу «черный ход» в Европу
    @ Johannes Neudecker/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила на пресс-конференции в Шотландии после переговоров с американским президентом Дональдом Трампом, что поможет Евросоюзу отойти от российского газа еще дальше.

    Новое торговое соглашение с Европейским союзом, которое президент Трамп представил на переговорах в Шотландии с фон дер Ляйен включает обязательство Европы закупить американские энергоносители на сумму 750 млрд долларов.

    «У нас все еще слишком много российского СПГ, который поступает через черный ход... в наш Европейский союз. Мы хотим полностью избавиться от российского ископаемого топлива, и поэтому закупка более доступного и качественного СПГ у Соединенных Штатов –  это только плюс», – приводит портал Axios ее высказывание.

    Импорт газа по трубопроводам из России, некогда основного поставщика, в ЕС значительно сократился. Однако импорт российского СПГ остается значительным. При этом европейские энергетические компании уже заключают соглашения на будущие объемы поставок СПГ с американскими компаниями, утоняется в материале.

    Напомним, в воскресенье президент США Дональд Трамп сообщил о заключении торгового соглашения с Евросоюзом, который охватывает большое количество стран.

    Глава французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо назвал соглашение Трампа навязанным Европе и призвал Францию последовать примеру Британии и выйти из ЕС.

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    28 июля 2025, 06:10 • Новости дня
    Польский наемник попытался взорвать гранату при пленении в ДНР
    Польский наемник попытался взорвать гранату при пленении в ДНР
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Во время освобождения Зеленого Гая в ДНР польский наемник в составе ВСУ попытался привести в действие гранату при задержании, однако это было предотвращено.

    Польский наемник, служивший в Вооруженных силах Украины, попытался взорвать гранату, когда его взяли в плен российские военные при освобождении населенного пункта Зеленый Гай в Донецкой Народной Республике, передает РИА «Новости». Об этом рассказал боец 36-й гвардейской мотострелковой бригады 29-й армии группировки войск «Восток» с позывным «Восток».

    По его словам, во время штурма дома польский наемник сначала отбивался, но затем прекратил огонь и сдал оружие российским военным. Однако, как отметил боец, когда военные подошли к пленному, тот попытался потянуться за гранатой, но российские военные успели отобрать у него боеприпас и предотвратили взрыв.

    Минобороны России ранее сообщило, что группировка «Восток» 26 июля освободила Зеленый Гай, который украинские формирования превратили в крупный опорный пункт для обороны подходов к административной границе с Днепропетровской областью.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, польские наемники сбежали с позиций ВСУ в Сумской области. Силовики заявили об обезображивании ВСУ тел иностранных наемников. Родственников погибших солдат ВСУ потрясло число пропавших на границе.

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    28 июля 2025, 05:17 • Новости дня
    Стал известен поставщик наркотиков для украинских властей

    РИА «Новости» назвало брата Ермака поставщиком наркотиков для украинских властей

    Стал известен поставщик наркотиков для украинских властей
    @ Pool/Ukrainian Presidentia/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Младший брат Андрея Ермака, главы офиса украинского президента, Денис летом 2024 года поставлял из Афганистана наркотики для руководства Украины, заявил источник, представив фото билетов и паспорта Ермака и его спутников.

    Согласно документам, 15 июля 2024 года Денис Ермак отправился на самолете из Кишинева в Баку, в тот же день из Баку в Дубай, а 17 июля – из Дубая в Кабул. Обратно, согласно билетам, он летел 2 августа из Кабула в Стамбул.

    «Летом 2024 года Денис Ермак в сопровождении двух граждан Украины Евгения Богатырева и этнического афганца Ахмада Касими приехали в Кабул по маршруту Украина – Молдавия – Азербайджан – ОАЭ – Афганистан за партией наркотиков. Из Афганистана прямым рейсом в Турцию, откуда обратно на Украину через Молдавию», – приводит РИА «Новости» слова информатора.

    Он считает, что в багаже Богатырева и Касими на Украину привезли наркотики.

    Источник добавил, что сотрудник ГУР Украины вывезти наркотики из аэропорта Кабула может легко, а турецкие и молдавские силовики содействуют украинским спецслужбам.

    В договоре страхования, оформленном на Ермака, целью визита в Афганистан указаны «экскурсионный туризм, обучение, пляжный отдых, интеллектуальный труд, активный отдых». Период страхования – с 15 июля по 3 августа 2024 года, страховая сумма – 30 тыс. евро.

    Как писала в феврале газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала странное поведение Владимира Зеленского в ходе разговора с журналистами на Мюнхенской конференции по безопасности.


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    28 июля 2025, 14:37 • Новости дня
    Посольство России осудило высказывания посла Германии о Курилах
    Посольство России осудило высказывания посла Германии о Курилах
    @ Сергей Красноухов/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российское посольство в Японии резко отреагировало на визит посла Германии Петры Зигмунд в Немуро, подвергнув критике ее заявления по Южным Курилам.

    В заявлении российской дипмиссии отмечается, что Зигмунд фактически солидаризировалась с «местными реваншистами» и позволила себе неприемлемые высказывания по теме южных Курильских островов, передает ТАСС.

    Дипломаты подчеркнули, что представитель ФРГ «в свойственной западному меньшинству бесцеремонной манере попыталась влезть в вопросы, не касающиеся ни ее лично, ни государства, которое она представляет». Особое внимание было уделено тому, что поездка и заявления прозвучали в год 80-летия Победы во Второй мировой войне, после которой, как напомнили в посольстве, союзники по «оси» теперь пытаются выставить себя жертвами, игнорируя собственные военные преступления.

    «Вынуждены вновь напомнить тем, кто страдает исторической амнезией, что южные Курильские острова стали неотъемлемой частью территории нашей страны на абсолютно законных международных основаниях по итогам Второй мировой войны. Это среди прочего зафиксировано в Уставе ООН. Российской суверенитет над этими землями незыблем и не подлежит сомнению», – заявили в посольстве.

    Город Немуро находится на крайнем северо-востоке Хоккайдо и напрямую обращен к южной части Курил, где расположены музей и объекты, связанные с японской кампанией за «возвращение северных территорий».

    Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил о смене курса Японии на конфронтацию с Россией.

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    28 июля 2025, 08:49 • Новости дня
    Во Франции новейшую российскую подлодку «Князь Пожарский» назвали «монстром»

    Le Parisien сообщила о спуске на воду российского «подводного монстра» «Князь Пожарский»

    Во Франции новейшую российскую подлодку «Князь Пожарский» назвали «монстром»
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Новый атомный подводный крейсер «Князь Пожарский» водоизмещением 24 тыс. тонн и с 16 баллистическими ракетами официально вошел в состав российского флота, сообщила французская газета Le Parisien.

    Издание пишет, что новая атомная подводная лодка четвертого поколения «Князь Пожарский» должна стать «российской силой грядущих десятилетий».

    Новый атомный ракетный подводный крейсер «Князь Пожарский» был введен в состав Военно-морского флота России на верфи в Северодвинске, пишет Le Parisien. Церемония прошла в присутствии президента Владимира Путина, что подчеркивает важность события для военного руководства страны.

    В своем выступлении Владимир Путин заявил: «С этим проектом мы обеспечим безопасность и национальные интересы России в Мировом океане. В этом не должно быть никаких сомнений». По словам президента, «Князь Пожарский» стал пятым серийным носителем баллистических ракет проекта «Борей-А», переданным флоту за последние шесть лет.

    Издание отмечает, что 24-тысячетонный «монстр» длиной 170 метров, способный развивать максимальную скорость 46 км/ч, призван олицетворять не только будущее, но и настоящее российского ядерного сдерживания в Арктике.

    Он несет 16 межконтинентальных баллистических ракет «Булава» с 96 ядерными боеголовками и оснащен современными системами радиоэлектроники, торпед и акустического вооружения. Подлодка названа в честь князя Дмитрия Пожарского, освободителя Москвы в 1612 году.

    Строительство крейсера началось в декабре 2016 года. С момента закладки корабль успешно прошел цикл оснащения и ходовых испытаний, что позволило принять его на вооружение в 2025 году. Программа обновления флота предусматривает ввод еще нескольких подлодок и надводных кораблей до 2036 года.

    Ранее Владимир Путин принял участие в церемонии подъема флага на атомном подводном крейсере «Князь Пожарский».

    Военный эксперт Василий Дандыкин отметил, что ВМФ готов обеспечить безопасность Отчизны во всех районах мирового океана.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как формируется новый облик ВМФ России.

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    28 июля 2025, 13:43 • Новости дня
    Лавров раскрыл, что сказал наступившей ему на ногу девушке на саммите БРИКС
    Лавров раскрыл, что сказал наступившей ему на ногу девушке на саммите БРИКС
    @ Максим Богодвид/Фотохост-агентство brics-russia2024.ru/РИА Новости

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров объяснил свою реакцию на случай с девушкой, наступившей ему на ногу во время саммита БРИКС в Казани.

    Глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал инцидент на саммите БРИКС в Казани, когда девушка наступила ему на ногу, передает ТАСС. Министр рассказал, что к ситуации отнесся с юмором и воспринял произошедшее как проявление кокетства.

    На форуме «Территория смыслов» Лавров уточнил, что в интернете появилось много домыслов по поводу его реакции. «Прошла красивая девушка. Наступила на ногу. Я решил, что она кокетничает, и сказал, что скоро выйду покурить», – с улыбкой рассказал глава МИД.

    Министр добавил, что не придал случаю особого значения, а ролики с этим эпизодом быстро разошлись по Сети.

    Ранее Лавров назвал употребление «крепкого словца» чертой своего характера.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, посол Британии в России Тони Брентон заявил, что глава МИДа России Сергей Лавров оправданно использовал нецензурные выражения в разговоре с британским коллегой. Глава МИДа Британии Дэвид Милибанд опроверг слухи о том, что Лавров применял нецензурные слова в телефонном разговоре с ним.

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    28 июля 2025, 04:15 • Новости дня
    Марин Ле Пен объяснила, почему торговая сделка ЕС и США – полное фиаско
    Марин Ле Пен объяснила, почему торговая сделка ЕС и США – полное фиаско
    @ Ricardo Rubio/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Торговая сделка, заключенная главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен с американским президентом Дональдом Трампом, потерпела политическое, экономическое и моральное фиаско, заявила глава парламентской фракции партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен.

    Она объяснила, что политическим фиаско сделка стала из-за того, что Европейский союз, состоящий из 27 государств-членов, получил менее выгодные условия, чем Соединенное Королевство.

    «Суверенитеты в коммерческих вопросах не складываются: они размываются или, в данном случае, сводятся на нет под тяжестью брюссельской бюрократии», – объяснила она в соцсети Х.

    Экономическим фиаско сделка стала, поскольку комиссия приняла асимметричные положения, которые никогда не приняла бы Франция, управляемая исполнительной патриотичной властью.

    «Сотни миллиардов евро газа, а также вооружения должны будут ежегодно импортироваться из США. Это капитуляция перед французской промышленностью, перед нашим энергетическим и военным суверенитетом», – продолжила Ле Пен.

    Моральное фиаско она увидела в том, что французские фермеры в очередной раз были принесены в жертву на алтарь промышленности за пределами Рейна с условиями, обязывающими Париж шире открыть единый рынок для сельхозпродукции США в обмен на снижение налогов на экспорт немецких автомобилей.

    «Эта глобализация, которая отрицает и разрушает суверенитет, устарела на многие  годы. Настало время, чтобы эта информация дошла до ушей Европейской комиссии. И в наименьшим из всего этого было бы признать эту ужасную неудачу, а не просить французов, которые станут ее первыми жертвами, радоваться сделке», – резюмировала политик.

    В комментарии к посту одним из первых отметился коллега Ле Пен Флориан Филиппо. Он заявил, что ее объяснения не имеют смысла, пока Франция не имеет самостоятельности в принятии решений.

    «Эти критические замечания совершенно напрасны, поскольку вы отказываетесь от Frexit. Торговля является «исключительной компетенцией» ЕС в соответствии с договорами, и ничего не изменится, пока мы находимся в ЕС», – написал он.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент США Трамп заявил, что Соединенные Штаты и Евросоюз достигли соглашения по торговой сделке. Это означает, что рынки ЕС открылись для США.

    Французский политик Филиппо, комментируя ситуацию, указал на то, как Трамп навязал ЕС невыгодную сделку.

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    27 июля 2025, 23:52 • Новости дня
    Ученый Родин предупредил россиян о новых катаклизмах осенью
    Ученый Родин предупредил россиян о новых катаклизмах осенью
    @ Сергей Киселев/Агентство «Москва»

    Tекст: Ирма Каплан

    Внезапные перемены погоды и прочие природные аномалии еще покажут себя на территории России грядущей осенью, рассказал доктор физико-математических наук, исполнительный директор научно-технического центра мониторинга окружающей среды и экологии МФТИ Александр Родин.

    «Осенью нам опять придется готовиться к удару стихии. Это действительно так. Таких явлений будет больше, явления будут учащаться, во всяком случае ближайшие несколько десятилетий», – приводит портал Smotrim слова ученого в эфире «России 1».

    Родин напомнил, если вспомнить прекрасные картины голландских живописцев, на которых люди на коньках катаются в Голландии, то можно задуматься о том, где в  Голландии сейчас встречается лед зимой?

    «То, что зимы в России стали теплее, это действительно так. Особенно это, кстати, заметно в арктических широтах. Вообще, наверное, самое заметное изменение климата нашей планеты происходит сейчас в Арктике», – добавил он.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, за 2023 год ускоренное таяние ледников привело к утрате 600 гигатонн питьевой воды и росту уровня Мирового океана.

    К 2050 году объем пресной воды в странах Центральной Азии может сократиться на треть, а афганскому Кабулу предрекли исчезновение питьевой воды через пять лет.

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    28 июля 2025, 14:54 • Новости дня
    Сбер и VK начали внедрять антифрод для защиты пользователей MAX
    Сбер и VK начали внедрять антифрод для защиты пользователей MAX
    @ Ruslan Yarocky/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Сбер и разработчик мессенджера MAX VK начали совместную работу по внедрению антифрод-технологий в национальный сервис.

    Эксперты Сбера намерены предоставить технологическую базу и свой опыт для выявления подозрительных транзакций и звонков в MAX, говорится в пресс-релизе VK.

    Антифрод-команды обеих компаний уже реализуют пилотные проекты, по итогам которых может быть принято решение о более глубокой интеграции сервисов и совместном взаимодействии операционных отделов. Технологии Сбера, по заявлению компаний, способны выявлять не только мошенников, но и людей, находящихся под их влиянием, а также блокировать подозрительные операции до перевода средств.

    В рамках сотрудничества планируется также тестировать инновационные онлайн-инструменты раннего выявления мошенничества, что должно повысить уровень защиты пользователей MAX до уровня, сравнимого с банковским.

    Ранее платформа MAX усилила собственные меры безопасности за счет внедрения системы мониторинга, разработанной инженерами VK.

    Напомним, правительство определило цифровую платформу MAX национальным мессенджером, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

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    28 июля 2025, 15:23 • Новости дня
    Трамп захотел сократить срок для урегулирования ситуации на Украине
    Трамп захотел сократить срок для урегулирования ситуации на Украине
    @ Will Oliver/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Американский президент Дональд Трамп намерен уменьшить ранее обозначенный им 50-дневный срок для достижения договоренности между Москвой и Вашингтоном по урегулированию ситуации на Украине.

    Об этом он сообщил, отвечая на вопросы журналистов во время встречи с премьер-министром Британии Киром Стармером в Тернберри, передает ТАСС.

    «Я сокращу эти 50 дней <…> до меньшего числа. Потому что я думаю, что уже знаю ответ, знаю, что произойдет», – заявил Трамп.

    Напомним, Трамп заявил о намерении ввести «очень жесткие пошлины» против России, если соглашение по урегулированию конфликта на Украине не будет достигнуто за 50 дней.

    Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва хотела бы разобраться в смысле заявления Трампа о 50 днях, необходимых для урегулирования ситуации на Украине.

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    28 июля 2025, 17:04 • Новости дня
    Трамп назвал новый срок для урегулирования на Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп заявил о сокращении установленного им срока для достижения договоренностей между Россией и США по Украине до 10-12 дней.

    Такое решение он озвучил после встречи с премьер-министром Британии Киером Стармером в Тернберри, передает ТАСС.

    «Я установлю новый срок в 10-12 дней, начиная с сегодняшнего дня. Нет смысла ждать», – сказал Трамп. По его словам, предыдущий срок в 50 дней был «проявлением щедрости» со стороны США, однако за это время «не видно прогресса» в урегулировании кризиса.

    Напомним, Трамп заявил о намерении уменьшить ранее обозначенный им 50-дневный срок для достижения договоренности между Москвой и Вашингтоном по урегулированию ситуации на Украине. После этого котировки российских акций изменили динамику на отрицательную.

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    28 июля 2025, 09:37 • Новости дня
    Американский эксперт объяснил, почему конфликт на Украине должен завершиться до конца года
    Американский эксперт объяснил, почему конфликт на Украине должен завершиться до конца года
    @ Viacheslav Madiievskyi/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Американский политический обозреватель и радиоведущий Стив Джилл допустил, что конфликт на Украине может завершиться к концу 2025 года на фоне ослабления киевской власти и усталости Запада.

    Американский политический обозреватель и радиоведущий Стив Джилл считает, что дальнейшее продвижение российских войск, снижение влияния Владимира Зеленского и желание Дональда Трампа завершить украинский конфликт способны привести к его урегулированию до конца этого года, передает ТАСС.

    Он добавил, что Дональд Трамп требует отчет о расходовании сотен миллиардов долларов, отправленных из США на Украину. Джилл отметил, что этот вопрос начинает волновать все больше американских чиновников и изданий.

    Эксперт также указал на ослабление европейской коалиции, оказывающей поддержку Киеву, и рост усталости западных государств от конфликта. По его словам, западные СМИ стали признавать утрату контроля Зеленским над ситуацией в стране, а Трамп заявил, что США вновь отправят вооружения на Украину, однако платить за них будет Западная Европа. Он подчеркнул, что ряд стран Западной Европы уклонились от выполнения обещанных выплат.

    Ранее спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил, что Россия и Украина смогут заключить мир, когда проблемы каждой из сторон будут разрешены.

    Премьер Венгрии Виктор Орбан назвал личную встречу Владимира Путина и Дональда Трампа необходимым условием для установления мира на Украине.

    Политолог Станислав Ткаченков выделил три вывода из переговоров России и Украины в Стамбуле.

    В Кремле отметили, что будущие принципы взаимоотношений между Россией и Украиной определятся только после завершения и выполнения задач специальной военной операции.

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