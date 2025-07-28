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Дрон ВСУ атаковал спасателей МЧС в Энергодаре во время тушения пожара
Украинский беспилотник атаковал пожарных в Энергодаре во время работы
В Энергодаре пожарные МЧС подверглись атаке украинского беспилотника во время работы, пострадавших среди людей нет, однако техника получила повреждения, сообщили в управлении МЧС по Запорожской области.
Украинский беспилотник атаковал российских спасателей МЧС во время тушения пожара в Энергодаре, передает ТАСС. Инцидент произошел 28 июля, когда подразделение МЧС работало на месте возгорания.
По данным пресс-службы управления МЧС по Запорожской области, в результате атаки пострадавших среди пожарных нет, однако получила повреждения техника.
Ранее сообщалось, что атаки Киева по Запорожской АЭС сменились обстрелами Энергодара и промплощадки.
Руководство Запорожской АЭС предупредило о сохраняющейся высокой угрозе для ядерной безопасности станции после недавних обстрелов Энергодара и территории объекта.
В пятницу при атаке украинского дрона на парковке Запорожской АЭС получили повреждения семь гражданских автомобилей.