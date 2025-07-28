Тимошенко и партия «Батькивщина» предложили свой законопроект о реформе НАБУ и САП

Tекст: Вера Басилая

Партия «Батькивщина» не поддержит предложенный Владимиром Зеленским законопроект об усилении полномочий Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), передает РИА «Новости».

Лидер партии Юлия Тимошенко пояснила, что политическая сила внесет свой альтернативный законопроект в парламент.

В эфире телеканала Espreso Тимошенко подчеркнула, что ее партия выступает за независимость НАБУ и САП, и против, чтобы эти структуры контролировали и формировали за границей.

По ее словам, НАБУ и САП должна формировать национальная ассамблея из Героев Украины.

Она подчеркнула, что именно такой законопроект будет внесен в Верховную раду как альтернативный.

Ранее в Раде заявили, что глава офиса Зеленского Андрей Ермак дал приказ сорвать голосование по закону о НАБУ.

Глава киевского режима Владимир Зеленский предложил восстановить полномочия НАБУ после протестов в Киеве.

Депутаты, поддерживающие Зеленского, испугались голосования по отмене закона о НАБУ.

Председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук сравнил Зеленского с «загнанной в угол крысой».

