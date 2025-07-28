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Тимошенко отказалась поддержать законопроект Зеленского по НАБУ
Тимошенко и партия «Батькивщина» предложили свой законопроект о реформе НАБУ и САП
Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила о намерении внести альтернативный законопроект по реформе антикоррупционных органов в Верховную раду, отказавшись голосовать за проект Владимира Зеленского.
Партия «Батькивщина» не поддержит предложенный Владимиром Зеленским законопроект об усилении полномочий Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), передает РИА «Новости».
Лидер партии Юлия Тимошенко пояснила, что политическая сила внесет свой альтернативный законопроект в парламент.
В эфире телеканала Espreso Тимошенко подчеркнула, что ее партия выступает за независимость НАБУ и САП, и против, чтобы эти структуры контролировали и формировали за границей.
По ее словам, НАБУ и САП должна формировать национальная ассамблея из Героев Украины.
Она подчеркнула, что именно такой законопроект будет внесен в Верховную раду как альтернативный.
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