Рубль подешевел к доллару и евро

Курс доллара расчетами «завтра» утром во вторник вырос на 5 копеек – до 65,30 рубля, курс евро поднялся на 7 копеек, составив 74,86 рубля.

Стоимость нефти опустилась до 79,33 доллара за баррель по марке Brent, передает РИА «Новости».