Лондон признал безосновательность заявлений о «российском вмешательстве»

Правительство Великобритании подтвердило, что не располагает доказательствами «успешного использования дезинформации» иностранными игроками, включая Россию, для оказания влияния на демократические процессы Соединенного Королевства.

В ответе кабинета министров Соединенного Королевства на запрос Комитета британского парламента по вопросам культуры, СМИ, спорта и цифровых технологий говорится, что «правительство не видело доказательств успешного использования дезинформации иностранными игроками, включая Россию, для оказания влияния на демократические процессы в Великобритании», передает ТАСС.

При этом в кабмине Великобритании подтвердили заявление Терезы Мэй о том, что Россия якобы пытается посеять рознь на Западе, «задействуя государственные СМИ, чтобы распространять ложную информацию».

Напомним, в августе британские СМИ обвинили Мэй в замалчивании «российского вмешательства». В Кремле сообщения о якобы имеющейся «связи» между Россией и Brexit восприняли с иронией.