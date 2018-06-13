Песков сыронизировал по поводу «найденной» в Британии связи между Россией и Brexit

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков с иронией отреагировал на заявления британских СМИ о контактах представителей России в Великобритании с бизнесменом Арроном Бэнксом.

Песков в ходе пресс-конференции после соответствующего вопроса уточнил, кто такой Аррон Бэнкс, и получил ответ – «главный спонсор Brexit».

«То есть Brexit устроил один бизнесмен в Великобритании? Это новая информация, нам предстоит ее проанализировать», – передает ТАСС слова Пескова.

Ранее в британских СМИ появилась информация о том, что российские власти якобы неоднократно выходили на связь с бизнесменом Арроном Бэнксом, который финансировал агитационную кампанию в пользу Brexit.