Британцы «нашли» связь между Россией и Brexit

Британская пресса утверждает, что российские власти неоднократно выходили на связь с бизнесменом Арроном Бэнксом, который финансировал агитационную кампанию в пользу Brexit.

Sunday Times пишет, что Бэнкс трижды встречался с российским послом Александром Яковенко. Издание утверждает, что электронные письма Бэнкса и его напарника Энди Уигмора якобы указывают на обширные «связи между агитационной кампанией Leave.EU Бэнкса и российскими официальными лицами», передает ТАСС.

Как пишет Sunday Times, переписка свидетельствует о серии контактов Бэнкса с чиновниками, для «обсуждения деловых возможностей и вопросов, представляющих взаимный интерес на протяжении кампании референдума и после нее»

Sunday Times пишет, что Бэнкс в книге The Bad Boys of Brexit и в одном из своих заявлений признал только одну встречу с послом, которая произошла в сентябре 2015 года. По версии издания, Бэнкс и Уигмор обедали с Яковенко через три дня после того, как посетили президента США Дональда Трампа в Нью-Йорке (ноябрь 2016 года).

Как утверждает Sunday Times, бизнесмен признался, что «передал телефонные номера членов переходной команды Трампа российским чиновникам». Издание пишет, что Бэнкс «принизил значение встреч». По версии Sunday Times, он отрицал влияние Москвы на Leave.EU.

Sunday Times считает, что теперь избирательная комиссия Великобритании может инициировать расследование вопроса о «влиянии» России на Brexit.

Sunday Times поясняет, что Бэнкс нанял журналиста Изабель Оукшотт для работы над The Bad Boys of Brexit. Так она получила доступ к 40 тыс. электронных писем. Теперь же Оукшотт работает над книгой бывшего казначея Консервативной партии Майкла Эшкрофта. В книге речь идет уже о «российских методах ведения гибридной войны, направленных на то, чтобы повлиять на политику Запада».

Глава британского правительства Тереза Мэй заявила, что пока «не видела публикации». По ее мнению, «любые признания нуждаются в расследовании, и компетентные органы этим займутся».