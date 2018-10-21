В Госдуме объяснили заявление Трампа по ДРСМД попыткой создать однополярный мир

Заместитель комитета Госдумы по обороне и безопасности Юрий Швыткин заявил, что США в очередной раз действуют по принципу двойных стандартов, заявляя о намерении выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

«В очередной раз США действуют по принципу двойных стандартов», – передает его слова RT.

Швыткин отметил, что Россия в полном объеме выполняет взятые на себя обязательства, а США их грубо нарушают, но обвиняют нашу страну.

«На мой взгляд, это один из шагов к достижению политики однополярного мира со стороны американцев, что не соответствует интересам обеспечения мировой стабильности. И, конечно, когда одна из сверхдержав – США в данном случае, не выполняет ДРСМД, и уже практически принято решение о выходе из него, то это в целом болезненно бьет, в первую очередь, по странам ЕС», – сказал он.

По его мнению, выход США из договора приведет к «эскалации напряженности».

«Это попытка навязать гонку вооружений нашей стране, хотя мы неоднократно заявляли, что не являемся ее сторонниками. Россия действует в соответствии с нормами международного права. Наша доктрина носит оборонительный характер», – подчеркнул депутат.

Напомним, накануне президент США Дональд Трамп объявил, что США выйдут из ДРСМД. Газета ВЗГЛЯД объясняла, кто убеждает Трампа отказаться от ДРСМД и СНВ-3.

Глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев заявил, что заявление Трампа похоже на шантаж, но у выхода США из договора могут быть катастрофические последствия.